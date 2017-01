David Sánchez: «A una oferta del Real Murcia no se le puede decir que no»

David Sánchez, la última incorporación del Real Murcia, fue presentado este miércoles ante los medios de comunicación en la Nueva Condomina, donde estuvo acompañado por Deseado Flores, Miguel Martínez y Jose Carrilero.

El futbolista sevillano llegó en la noche de este martes a la ciudad, donde pasó el reconocimiento médico, pero no fue hasta la mañana de este miércoles cuando conoció a sus nuevos compañeros y se ejercitó con ellos en las instalaciones de Cobatillas. Allí se enteró de que es "el mayor del equipo" y admitió entre bromas que "eso no me ha gustado mucho".

El nuevo centrocampista grana dijo que "a una oferta del Real Murcia no se le puede decir que no" y aseguró que "es un reto para mí muy importante. Es un club que está en una categoría que no es la suya y cuando me comunicaron que podía haber interés lo fui asumiendo hasta aceptarlo y estoy realmente contento de estar aquí, de haber llegado a un gran club". David tiene 34 años y asume la llegada a un nuevo proyecto como "un reto imporante en lo colectivo y también a nivel personal de intentar lograr el objetivo, que todos sabemos cuál es".

Es una incorporación de postín, así lo tomó la afición. David lo asume con naturalidad: "llevo muchos años en el fútbol, muchos años en Segunda B y uno se va haciendo un nombre, más conocido" y con responsabilidad: "Ahora me tocará demostrar el valor que dicen que tengo, vengo con ganas, con ganas de jugar, que ruede ya la pelota que es donde a mí me gusta hablar". El centrocampista aseguró que ya está pensando "en el partido del domingo, es un partido muy importante para nosotros".

Procede del Atlético Baleares, donde coincidió con exmurcianistas, también compartió vestuario con exgranas la campaña pasada en el Cádiz: "Chando, Prieto, Cifuentes, Juanjo... me han hablado espectacular del club y de la ciudad, pero el Murcia es súper conocido, un club grande en España y espero estar al nivel que el Real Murcia se merece".

El sevillano firmó con el Real Murcia lo que resta de temporada y una más, aunque asegura que esa circunstancia "no ha sido decisiva" para estar aquí. "Decisivo es venir a este estadio, poder jugar aquí, para la gente que le gusta el fútbol, como a mí que soy un loco. Eso es lo fundamental". Además, añadió que "me produce felicidad y yo cuando estoy feliz suelo rendir mucho más y por eso vengo aquí".

Viene de ser titular en el conjunto balear, donde disputó 17 partidos en la primera vuelta "estoy bien físicamente, vengo de jugar muchos minutos, todos los partidos. En ese sentido estoy a disposición del míster para lo que él considere conveniente".

Ante la pregunta sobre cómo se afronta la segunda vuelta de la competición, el jugador fue tajante: "Pensando en el Villanovense". Y apostilló que "ese es el reto más importante que tenemos ahora, ya pensaremos en otras cosas. Ahora toca el Villanovense, el domingo, a las 17.00 horas, que la gente venga y que la gente apriete". David Sánchez argumentó que aunque "el equipo esté a cinco puntos, está ahí. Es muy difícil jugar un 'play off', es muy difícil ascender, así que toca pensar en el Villanovense. Lo demás ya llegará, ojalá que llegue".