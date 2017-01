Las claves de la final contra el Villanovense

murcia. Paco García dijo el pasado domingo, tras acabar el choque ante el Mérida, que la auténtica final que tiene el Real Murcia por delante es el partido que el próximo domingo, a partir de las 17.00 horas, enfrentará a su equipo con el Villanovense. No lo dijo por quedar bien ni tirar de tópico futbolístico, el técnico grana sabe que los puntos del domingo valen su peso en oro. El equipo del Romero Cuerda no es un club con mucho pedigrí y no llama la atención por nombre, como ocurre con el Cartagena, el Marbella, el Lorca o el Jaén, pero tiene un once titular peligroso y experimentado y se ha agarra al 'playoff' con fuerza.

1 un rival directo El Villanovense es un rival directo en la lucha por el 'playoff'. De hecho, el equipo extremeño es cuarto, con cinco puntos más que el equipo grana. El partido del domingo debe servir para que el Real Murcia recupere el 'goal average', tras el 1-0 de la ida. 2 inyección de moral La victoria es clave para que el Murcia no se descuelgue en la tabla. La jornada 21, como la pasada, es propicia para que los de Paco García recorten puntos contra rivales directos, sobre todo viendo el calendario, ya que en los próximos dos partidos se miden al Lorca y al Jumilla.



3 clave para el mercado invernal Un hipotético puñetazo en la mesa el próximo domingo ante el Villanovense serviría para que jugadores que aún no se han decidido a fichar por un Murcia cercano a la media tabla, lo vean como un aspirante al ascenso. 4 engatusar a la grada El Real Murcia ha sumado buenos números en casa, donde ha conseguido 20 de los 31 puntos que acumula y donde solo ha perdido dos partidos de diez. Pero ha sido incapaz de hacer un partido brillante, de noventa minutos de buen fútbol y de solvencia total. 5 precios populares aptos para todos los públicos La nueva directiva de Moro ha abierto una campaña para la segunda vuelta con precios asequibles. Además, las entradas para el choque también son baratas: 8 y a 15 euros.

El Villanovense, con Manolo Sanlúcar en el banquillo y con el ex del UCAM Jesús Rubio como figura, ocupa la cuarta posición de la tabla con 36 puntos, cinco más de los que suma el Real Murcia. Una victoria grana permitirá frenar la progresión de un rival directo que no conoce la derrota en las últimas cinco jornadas. El Villanovense basa su poderío en el colectivo y en un bloque muy compensado. Es fuerte atrás y con jugadores de calidad en la zona de arriba. El propio Rubio es su máximo goleador con 10 dianas. En sus filas también está Casi, un jumillano que ya suma seis tantos.

Eso sí, el próximo rival grana es mejor como local que como visitante, ya que lejos del Romero Cuerda solo ha sumado 10 puntos en 19 partidos, tras vencer en dos choques y empatar en cuatro. En su casa, sin embargo, ha sumado 26 puntos. Además, el equipo extremeño ganó al Murcia en la ida por 1-0, y una victoria grana por más de un gol permitiría a los grana recuperar el 'goal average' particular, una circunstancia vital en caso de empate a puntos tras la jornada 38.

Mirando de reojo al Artés

Las consecuencias positivas que puede acarrear una victoria son mayúsculas. Además de acercarse al 'playoff', podría aprovecharse de un choque entre rivales directos como el Lorca-Mérida. Al equipo de Paco García, siempre que gane, le interesa que lorquinos y emeritenses empaten, ya que la próxima semana se disputará un Lorca-Murcia en el que los granas podrían dar otro paso de gigante hacia la fase de ascenso. Hay otros equipos que están por encima del Murcia que tienen también partidos complicados. Como el Jumilla, que visita a un Extremadura que está fichando a jugadores de superior categoría para salir del pozo.

Una victoria del Murcia ante el Villanovense también servirá para convencer a los jugadores que está llamando Deseado Flores de que el proyecto va en serio. No es lo mismo fichar por un Murcia que esté descolgado en la lucha por el 'playoff, que uno que está metido en la pelea por acabar entre los cuatro primeros. La próxima semana puede ser clave para que jugadores como Víctor Curto, Kike Márquez y Rayco, digan si aceptan la oferta que les ha hecho el Real Murcia.

Pero el partido también tiene cierta carga emocional. Esta temporada, a pesar de que el Murcia ha sido solvente en casa (de 10 partidos ha ganado seis, ha empatado dos y ha perdido dos), no ha terminado de enamorar a sus aficionados con un partido brillante de principio a fin y con goles. Excepto en la dos primeras jornadas frente al Mérida y el Lorca, los de Paco García han sufrido para ganar o empatar en su estadio. El equipo tiene una deuda pendiente con su afición.

Los aficionados, por su parte, tampoco tienen excusa para no estar en la Nueva Condomina. Los más de 3.000 abonados que habitualmente no acuden al estadio pese a haber pagado su abono ya no pueden escudarse en que el sello de Samper sigue vivo en la entidad. Para los que no sean socios, la nueva campaña de abonos invernal es muy asequible, con precios desde los 40 a los 100 euros. Las entradas para este partido vital costarán 8 y 15 euros.