«Sería un jarro de agua fría no jugar este domingo»

Podría ser el primer damnificado en el equipo titular por la llegada esta semana del veterano David Sánchez para ocupar una de las tres plazas del centro del campo. Lo cierto es que al principio de temporada, Armando (Murcia, 1990) apenas contaba con la confianza de Paco García, que veía en Iru a su hombre para sostener el equipo. Sin embargo, el flojo rendimiento del futbolista vasco en las primeras cuatro jornadas llevaron al técnico a apostar por el mediocentro murciano, que desde entonces lo ha jugado todo. Su labor en la medular no parece haber dejado satisfecho del todo a Paco García, que ha pedido a Deseado un refuerzo en esa posición para subir el nivel de la plantilla. Este domingo se verá si son compatibles o si el técnico se decanta por sentar a uno de los jugadores que más regularidad está teniendo.

- ¿Cómo le está yendo la presente temporada, personal y colectivamente?

- Me encuentro bastante bien, he creado amistades con varios jugadores nuevos que han llegado este año. El equipo está con buenas sensaciones, no está jugando mal, pero es cierto que la falta de gol es lo que nos hace ir un poco de cabeza, sobre todo la última línea, que debe tener un poco más de pausa y tranquilidad para ejecutar el gol.

«En casa, en un campo que tiene dimensiones más grandes, nos encontramos más cómodos»



«Estoy aquí para ayudar al equipo y si salgo del equipo titular no voy a bajar los brazos»



«Hay que ganar al Villanovense para llegar con más ganas al partido contra el Lorca»

- Se mira a los atacantes por la falta de gol, pero el medio campo tampoco construye grandes ocasiones.

- No es culpa de los delanteros, es en líneas generales de todo el equipo. Arriba estamos generando, pero tenemos que tener la tranquilidad para que no nos entre la prisa y no nos precipitemos, porque al final es la ansiedad final que todos tenemos en la cabeza.

- ¿Pide Paco García que el centro del campo sea más directo?

- Al míster le gusta que tengamos el balón, que la movamos de un lado a otro. A mí me pide que esté más retrasado, que dé opciones de pase a los compañeros, y sí que es verdad que a Diego Benito y a Adri Cruz, que juegan por delante de mí, quiere que estén ahí para dar el último pase. Los tres somos jugadores similares y al final es más la paciencia que tenemos que tener para dar el último pase, que otra cosa.

- ¿El equipo es diferente en la Nueva Condomina que el que se ve fuera de casa?

- Sí, en casa con la gente que tenemos de nuestro lado, y el campo que tiene dimensiones más grandes, tenemos mucho más espacio y nos encontramos más cómodos. Cuando salimos fuera a un campo grande, como el domingo pasado, el equipo también está cómodo. En Mérida hicimos un partido muy completo.

- ¿Con quién está más a gusto, con Javi Saura o con Adri Cruz, por delante?

- Cuando tenemos campos complicados, nos gusta tener un equipo más defensivo y robar balones para salir a la contra por banda, pero en la Nueva Condomina da gusto tener el balón y con futbolistas que lo manejan bien, como Javi Saura o Diego Benito, con el que he hecho muy buenas migas y me entiendo muy bien.

- ¿Teme que con la llegada de David Sánchez pueda irse al banquillo?

- Ya he escuchado por ahí que me va a quitar el puesto, pero es una decisión del míster. En su día ya tuve mis primeros partidos que no jugué de titular, me puse a trabajar, me busqué mi puesto, creo que me lo gané, y ahora, sea lo que sea, a trabajar y lo que diga el entrenador, no puedo hacer otra cosa.

- ¿Le ha dado vueltas a la cabeza por si este domingo no fuese titular y él sí?

- Sí, se me han pasado mil cosas por la cabeza. Estoy aquí para ayudar al equipo y pase lo que pase no voy a bajar los brazos, ni mucho menos. Si no tengo que jugar, no jugaré y si sigo, pues a seguir demostrando lo que tengo. Sé que David Sánchez es un gran futbolista, quizá podamos jugar los dos juntos. No sé aún lo que piensa hacer Paco García, pero lo que haga, que sea para bien del club y que al final podamos ascender, que es para lo que vine.

- ¿Sería un jarro de agua fría salir del once este domingo?

- Lo normal es que si de un día para otro no juegas, es como un jarro de agua fría. Supongo que seguiré jugando y si no pues a seguir para mejorar muchas cosas. Con este fichaje, o hace que vuelva a abrir los ojos o a seguir como estoy para exigirme aún más, y eso será bueno para mí y para el equipo.

- Esas dudas que pueda tener ahora llegan del principio de temporada en donde no tenía la confianza del entrenador

- Al principio de Liga no tuve los minutos que esperaba. La plantilla era abundante, había mucha calidad y eso a mí me ha hecho crecer, aprender cosas nuevas y al final conseguí la titularidad y he intentado hacer lo mejor posible para no salirme del once.

- ¿Buscaría una salida si no sigue jugando?

- Eso nunca lo he pensado. Estoy aquí, quiero seguir y terminar aquí. Eso lo sabe el entrenador y el club. En ningún momento he pensado en salir del Real Murcia.

- ¿Cómo está el vestuario por la llegada de nuevos fichajes, lo que acarrea salidas?

- Es normal que haya gente nerviosa en el vestuario, es algo lógico, pero son cosas personales de cada uno. No quiero entrar ahí porque eso son decisiones del club y entiendo que Deseado tenga que hacer su trabajo.

- ¿Tenéis una presión añadida este domingo porque el entrenador lo haya calificado el partido como una final?

Desde que empecé, en la primera jornada, siempre he tenido la misma presión. Sé en el club en el que estoy, qué tengo que hacer aquí y los objetivos que tiene, que es ganar todos los fines de semana. Y encima ahora, después de la temporada que llevamos, no podemos perdonar la más mínima, son todos los partidos finales. Son tres puntos que tenemos que conseguir como sea para llegar al partido contra el Lorca con muchas más ganas.