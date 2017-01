Una oportunidad envenenada

La irregular primera vuelta del Real Murcia, que le hizo acabar tras la jornada 19 a 5 puntos del 'playoff', va a obligar al equipo grana a firmar una segunda más productiva que la de al menos cuatro de sus competidores directos ya que los granas, para llegar al cuarto puesto, tienen que adelantar al Mérida, Melilla, Jumilla y Villanovense. Por eso, la visita de los extremeños a la Nueva Condomina de esta tarde está marcada en rojo en el calendario de Paco García como una cita clave para terminar de remontar el vuelo. Y más después de no arañar más que un punto hace siete días del Estadio Romano de Mérida y desaprovechar así la primera oportunidad para tumbar a un rival directo.

EL PARTIDO 17.00 horas. Escudero Marín (C. Manchego). Paco García. Manolo Sanlúcar.

Un choque, el que mide al octavo clasificado con el cuarto, que llega con la revolución que quería hacer Deseado Flores, el nuevo director deportivo, a medias. Desde que hace dos semanas se abriera el mercado invernal, el manchego solo ha podido incorporar a David Sánchez, un pivote experimentado que aterriza desde el Baleares para suplir la falta de personalidad del centro del campo grana, y Josema, un central sub 23 que llega cedido desde el Almería B de Tercera, pero que no tiene aún ritmo de competición y que no amenaza, de momento, ni a Golobart ni a Fran Morante, los dos centrales titulares. Para culminar su obra, Flores quiere incorporar al equipo grana a uno o dos delanteros, un extremo con desborde y puede que alguna sorpresa más.

En el equipo grana dos jugadores llegan a la cita frente al Villanovense entre algodones y su participación esta tarde es más que un enigma. Son Germán y Titi, dos futbolistas que aparecían como titulares cuando Fernández Romo dibujó en verano el que debía ser el conjunto ideal y que en las últimas semanas han ayudado muy poco al equipo. Además Borjas Martín y Nacho Pérez tampoco se podrán enfundar la camiseta grana esta tarde. El primero es uno de los grandes damnificados de que el Murcia no cree ocasiones de gol. Con dos dianas, el goleador canario ha tenido que buscar acomodo en otro equipo de Segunda B y ha abierto la puerta, y dejado una ficha libre, para que el propio David Sánchez debute como grana ante el Villanovense si Paco García lo estima conveniente.

Carencias en la medular

Precisamente es la parcela 'ancha' donde el Murcia tiene más efectivos y, sin embargo, donde está más necesitado. Sobre todo, porque a pesar de los destellos iniciales de Javi Saura que se han apagado con el paso de las jornadas, el resto de centrocampistas no han rendido a un nivel superior al aceptable. Aunque han aprendido a defender mejor durante la fase final de la primera vuelta y han dado consistencia el conjunto grana, no han sido incapaces de crear el fútbol suficiente para que los granas sean un candidato de verdad al 'playoff' tras 20 jornadas.

Armando cumple en lo defensivo, pero nunca mira para arriba y no arriesga en el pase, Adri Cruz ha estado más fuera que dentro debido a las expulsiones y Diego Benito demuestra su calidad en los partidos pero no termina de echarse el equipo a la espalda. Falta por saber si el técnico murciano dará ya el mando del Murcia a David Sánchez o esperará una semana más. El resto de posiciones parecen estar más claras ya que Roberto Alarcón podría sustituir a Titi, mientras que Wilson Cuero se ha quedado solo en la delantera y tiene una ocasión inigualable de demostrar que puede ser válido en el nuevo Murcia. La jornada es propicia para que los granas recorten diferencias, tanto con el Villanovense como gracias a otros enfrentamientos directos. Pero una derrota podría dejar al equipo de Paco García lejos del 'playoff' antes justo de enfrentarse al Lorca, Jumilla y Melilla.