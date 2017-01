Y por fin... los delanteros

Deseado Flores, el nuevo director deportivo del Real Murcia, ha ejecutado parte de su plan. Además de incorporar a David Sánchez y Josema, un jugador que era «una preferencia» para el manchego, ha hecho un lavado de cara total a la delantera grana, uno de los puntos débiles del equipo de Paco García en la primera vuelta de la competición. La pasada semana abrió la puerta del club a Borjas Martín, el primer fichaje que trajo a Murcia Fernández Romo, su antecesor, y ayer, en apenas una hora, hizo oficiales las incorporaciones de Víctor Curto y Pablo Aguilera, dos goleadores en plena racha que llegan al Murcia con la puntería afinada.

El atacante tarraconense tenía un acuerdo con el equipo grana desde hace más de dos semanas, aunque el interés de Paco García por él arrancó mucho antes. De hecho, 'La Verdad' ya adelantó el interés grana por el delantero del Linares el pasado 13 de diciembre, a pesar de que aún quedaban más de dos semanas para la apertura del mercado invernal. Su llegada no ha sido nada fácil. Contaba con una cláusula de 50.000 euros a la que se agarró el Linares para no dejarlo marchar. El equipo andaluz se encontraba entonces muy cerca de la cabeza de la tabla.

El Murcia estuvo dispuesto a poner una pequeña cantidad de esa cláusula, aunque el resto lo tenía que arreglar Curto, que aparte de firmar dos años por el Murcia va a contar con un salario más alto respecto al que cobraba en la entidad jienense. La pasada semana, y viendo que el Linares no cedía, Curto tensó la cuerda y hasta pidió una baja médica porque no se encontraba en condiciones de entrenar. Finalmente, el Linares ha cedido y ha dejado marchar a un futbolista que ha marcado 10 goles en 17 los partidos que ha jugado con el equipo de Linarejos.

Con 34 años, Víctor Curto tiene una amplia trayectoria en Segunda B y algunas apariciones en Segunda. Se formó en la cantera del Barça y en la del Valencia. Desde que en la campaña 2009-10 marcó 20 goles con el Alcoyano, en el grupo III, siempre estuvo en proyectos punteros como los del Girona, Albacete y Jaén. También jugó en el KAS Eupen, de la liga belga, antes de recalar en el Linares. El nuevo jugador grana es un mediapunta que puede actuar también como delantero. Es evidente que Curto y David Sánchez son jugadores que llegan en un nivel de forma alto, ya que son titulares indiscutibles en sus equipos y han jugado casi todo en la primera vuelta de la Liga.

Pero Víctor Curto no ha llegado solo. El club grana también hizo oficial ayer la incorporación de Pablo Aguilera, un delantero de 22 años nacido en Los Palacios (Sevilla). Después de formarse en la cantera del Sevilla, este atacante con gran definición y pegada pasó por equipos como el Conil, el Écija, el San Fernando, el Badajoz y el San Roque de Lepe, club del que procede. Con el conjunto onubense ha brillado en el grupo VIII de Tercera División, en el que ha marcado 12 goles en 20 partidos. Aguilera puede alternar entre el primer equipo y el Imperial.

Además de Víctor Curto y Pablo Aguilera, en los próximos días pueden llegar más delanteros. El que más papeletas tiene es Rayco, atacante de la Ponferradina que puede dejar el cuadro leonés en las próximas horas: «Es un jugador que se ha valorado, pero no hay nada concreto. Está ahí. Lo del delantero es un puzzle de muchos equipos y hasta que uno de ellos no deja salir a su jugador, no se mueven todos los demás. Eso genera que el mercado se dilate bastante y que no se pueda fichar tan rápido», dice Flores.

La siguiente incorporación puede ser la de Elady Zorilla, un extremo que juega en la banda izquierda y que ha hecho una gran primera vuelta con el Mancha Real, equipo del grupo IV. Elady, que en el verano de 2014 estuvo probando con La Hoya y que finalmente no se quedó en el equipo lorquino, ha rescindido su contrato con el cuadro jienense, con el que ha marcado 10 goles y ha dado 14 asistencias.

