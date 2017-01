Después del gol, la experiencia

El Real Murcia tiene muy claro lo que anda buscando en este mercado de invierno. El club quiere darle al equipo lo que no tenía una plantilla que destacaba por su juventud, pero no por su experiencia y solidez. Eso es lo que busca ahora la dirección deportiva y, si puede ser, futbolistas que sepan lo que es ascender en los últimos años. Eso mismo aportan las dos últimas caras que se han sumado al proyecto del ascenso que perseguirá el conjunto grana de ahora en adelante.

El quinto fichaje que se cerró fue el de Rayco García, que se había desvinculado el miércoles de la Ponferradina. Allí, el grancanario de 29 años ha jugado los 21 partidos que ha disputado el equipo leonés hasta ahora, de los cuales en 10 de ellos fue titular. Estaba considerado como el jugador número '12' para Munitis, un revulsivo para refrescar al equipo en las segundas partes. Tan solo había logrado un tanto, una cifra muy lejana a los 14 que había marcado en sus dos últimas experiencias en Segunda B, que fueron en el Alcoyano, hace tres temporadas, y al año siguiente en el Nástic de Tarragona, en el que fue decisivo y con sus tantos ayudó a lograr el ascenso. Aunque después en su paso por Segunda participó poco.

Antes también había logrado el ascenso en la 2011-12 con el Mirandés, en el que recaló en el mercado de invierno tras salir del Rayo Vallecano, con el que llegó a debutar en Primera, en un equipo en el que también estaba el grana Diego Benito. Lleva 244 partidos en las 8 temporadas que ha competido en Segunda B, más 49 jugados en Segunda y 6 en la máxima categoría del fútbol español.

Rayco ha conseguido el ascenso con el Nástic y con el Mirandés; Juanjo lo logró con el Cádiz



«Estoy deseando ponerme la camiseta», dice el extremo goleador Elady, presentado ayer

Se trata de un extremo derecho, formado en la cantera del Real Madrid, que es rápido, habilidoso, con buena capacidad asociativa y que tiene buena llegada desde atrás para sumar goles a un Real Murcia que los necesita.

La otra llegada ha sido una sorpresa para todos. Una de esas oportunidades que ofrece el mercado y que el Real Murcia no ha querido desaprovechar por ser un hombre que conoce la casa, y que tiene cualidades de sobra para mejorar la banda derecha del equipo. Se trata de Juanjo, que nació en Las Torres de Cotillas hace 29 años y que dio sus primeras patadas al balón como profesional en el filial del Real Murcia, aunque nunca llegó a debutar con la primera plantilla. Con el descenso administrativo de la temporada 2009-10 empezó su periplo por el Jaén, Lorca Atlético, La Roda, Nástic de Tarragona, Melilla y Cádiz, donde ha estado la última temporada y media. Allí logró el ascenso a Segunda el verano pasado junto con el primer fichaje de la era Moro, que es David Sánchez, con el que también coincidió en el Nástic.

Su pasado grana ha sido fundamental para que, pese a tenerlo casi todo atado con el Marbella, decidiese atender la llamada del Real Murcia y recalar en el conjunto grana. Se trata de un lateral de mucho recorrido, capaz de abarcar toda la banda e incluso de actuar como extremo derecho. Acumula un total de 235 partidos jugados durante las 8 temporadas que ha competido en Segunda B, siempre siendo una pieza fundamental en sus equipos.

Todavía se espera la llegada de al menos un delantero centro nato que actúe de '9', pero todo apunta a que ya habrá que esperar a la próxima semana para ver si se pueden concretar algunas de las opciones. «La plantilla va a sufrir ya pocos cambios, puede ser que venga alguna opción más que refuerce la parte de arriba», aseguró Deseado Flores durante la presentación de Elady Zorrilla.

El cuarto fichaje del Real Murcia, Elady, fue presentado ayer ante los medios y después se ejercitó junto a sus nuevos compañeros en Cobatillas. Llega con muchas ganas de demostrar todo lo que ha dejado en el buen recuerdo de la afición del Atlético Mancha Real. Atrás ha dejado varias ofertas que tenía sobre la mesa para venir al Real Murcia y crecer como jugador, luciendo el grana. «Es el sueño de cualquier futbolista, crecer, y esto es un paso adelante en mi carrera. Por eso en el momento que se dio la opción de venir al Real Murcia no me lo pensé dos veces», destacó sobre la seguridad con la que llega a un club que le da la oportunidad de dedicarse en exclusiva al fútbol, algo que hasta entonces no había podido hacer y que considera que «puede ser un punto a mi favor». Sobre las opciones que tiene de participar en el encuentro ante el Lorca, aseguró que «estoy deseando ponerme la camiseta y, si el míster quiere y lo ve oportuno, yo estoy preparado».

Iru, sin ficha

Por otro lado, Jon Iru dejará de tener ficha en el primer equipo. Aunque el jugador quería seguir, al final no ha tenido más remedio que llegar a un acuerdo con el club, que le comunicó que no contaba con él.

Además, el club hizo oficial ayer el regreso de Gabri Silva al Imperial. Tras su cesión al Jumilla durante la primera mitad del campeonato, en la que tan solo ha participado en siete encuentros, el extremo brasileño vuelve a las órdenes de José Luis Acciari. El pasado miércoles, el técnico argentino ya pudo contar con él en el amistoso contra el Guanzhou sub 19 que jugó el filial murcianista en La Manga, anotando dos de los cuatro goles por los que se impusieron. Se trata de un futbolista más que viene a sumarse al fichaje del delantero Pablo Aguilera, procedente del San Roque de Lepe.

Por otro lado, el amistoso que tenía previsto disputar ayer el Real Murcia contra el combinado de la Asociación de Futbolistas Españoles quedó cancelado por las continuas lluvias que no pararon en la ciudad de Murcia. Antes del mediodía el club grana hizo oficial que el encuentro no se iba a disputar tras hablar con los responsables del equipo rival. El césped de la Nueva Condomina estaba muy castigado por las lluvias y se tomó la decisión como medida de precaución hacia el terreno de juego y también física de los jugadores. Paco García pidió al club que anulase el encuentro en el que se esperaba ver ya a los últimos fichajes. Al final, Curto y Elady se ejercitaron por la tarde en Cobatillas, junto al resto del equipo, en una sesión que comenzó a las 16.30 horas. El equipo ultima hoy su preparación ante el partido contra el Lorca, entrenando en Espinardo.