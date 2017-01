Germán también se marcha del Murcia

El mercado de invierno produce muchas alegrías y también alguna que otra sorpresa. La afición murcianista vive ilusionada la incorporación de los seis fichajes que lleva el equipo desde la llegada de Raúl Moro a la presidencia del club, pero tanta revolución en la plantilla ha suscitado la expectación por conocer qué jugadores abandonarán la entidad en los próximos días para dejar sitio a los que han llegado y a los que todavía faltan por llegar, al menos dos más.

Uno de esos nombres con los que no se cuenta en la configuración de la plantilla de aquí al final de la temporada es Germán Sáenz, una de las piezas clave que el año pasado enamoraron a la grada murcianista y que este año, salvo por las lesiones, también ha levantado de sus asientos al público, pese a no estar en su mejor nivel. A principios de enero comunicó al club su intención de marcharse. El entrenador Paco García pidió a Deseado Flores que no lo permitiese bajo ningún concepto, al considerarlo uno de los tres mejores jugadores del equipo grana. Además, el técnico consideraba que, al estar ya recuperado de sus problemas, iba a ser un futbolista crucial para la segunda parte del campeonato. Sin embargo, Deseado hizo oídos sordos al entrenador y le abrió las puertas de par en par para que se marchase tras conocer que había arrastrado problemas de rodilla y que un día a la semana, el que entrenaban en el campo pequeño de Cobatillas, se ejercitaba en el gimnasio al no poder forzar su rodilla por la dureza de dicha superficie.

Ahora, el atacante tinerfeño está haciendo las maletas para vivir una nueva aventura futbolística y la semana que viene se cristalizará definitivamente. Este verano, la Ponferradina ya le echó el ojo para contratarlo, pero ante las dificultades que tuvo para sacar a Chavero del Real Murcia, prefirió no presionar más con otro jugador importante para los granas. Sin embargo, ahora, cuatro meses después, el secretario técnico Tomás Nistal vuelve a la carga a por una de sus predilecciones de Segunda B. El acuerdo verbal entre Germán y la Ponferradina es total y se han dado de plazo hasta el miércoles para formalizarlo.

Deseado Flores ha abierto la puerta a Germán, aunque Paco García no quería que se marchase



Sergi Guardiola, delantero que juega en Australia, se une a la lista del director deportivo grana



Aún faltan fichajes por realizar y otra de las bajas que podría dar el club es la de Wilson Cuero

Resulta que el club leonés no tiene fichas libres para que Germán ocupe una plaza, ya que firmó antes de lo previsto a otras opciones ofensivas como fueron Pallarés y Yuri. En ningún caso, esos refuerzos cierran las puertas al extremo, lo que sí le impide firmar es que Caiado todavía no ha rescindido su contrato con la Ponferradina. Ayer a última hora estaba a punto de recalar en el Estoril Praia portugués. Si finalmente no sale la operación, las otras opciones para dejar sitio a Germán son Héctor Figueroa o Víctor Pastrana.

Oferta de Segunda

Si el miércoles no se cierra la operación con la Ponferradina, Germán Sáenz valorará otras cinco opciones que tiene sobre la mesa, una de Segunda y otras cuatro de equipos de la zona alta de Segunda B. Dos opciones que tenía en Segunda B se han caído ya por la espera del jugador. Una de ellas fue ayer el Cartagena, que estaba al acecho por si no iba a Ponferrada, pero con la contratación de Artiles ha preferido echarse a un lado en la pelea por una de las joyas de Segunda B. Y la otra fue el Albacete de Aira, que al no tener fichas libres no podía contratarlo, aunque al extécnico grana le hubiese encantado.

Lo que ya saben en el Real Murcia es que la de Germán será una de las fichas libres que tengan disponible la próxima semana para traer a uno de los dos jugadores con los que quieren dejar cerrada la plantilla. Uno de ellos podría ser el delantero Sergi Guardiola, que juega en Australia. De cerrar otro fichaje, la otra baja sería la de Wilson Cuero, al que todavía no le han comunicado ni que cuentan con él ni que quieren darle la baja porque primero esperan encontrar un '9' versátil, que les permita manejar varias opciones de juego.

El club anunció ayer los tres jugadores que van a dejar paso a los últimos refuerzos. A la ya conocida marcha de Jon Iru, se han sumado dos futbolistas que venían actuando habitualmente como son Paris Adot y Titi. El mediocentro vasco se veía con fuerzas para seguir intentando luchar por un puesto, pero el club le ha hecho ver que sería una labor en balde y que lo mejor era que dejase su ficha libre a otro compañero. El jugador tiene varias ofertas sobre la mesa, pero las mas atractivas son las del Barakaldo y Burgos.

La situación de Paris y Titi ha sido diferente porque a los dos les han abierto la puerta de manera forzosa, sin opción a que puedan pensárselo u oponerse. El club les dijo que llevaría a cabo todo lo que hiciese falta para que se marchasen, incluido pagarles los meses restantes que tenían por contrato. Sin más remedio y con una profunda decepción por las formas en las que el Real Murcia se ha comportado con ellos, ya están buscando nuevo club.

El lateral derecho podría desembarcar en el Burgos o Ebro, mientras que el extremo asturiano está recibiendo ofertas y todavía no sabe dónde seguirá jugando, aunque podría volver al Logroñés.