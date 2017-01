Un Lorca al alza reta a un Murcia en obras

El choque entre el Lorca y el Murcia tiene todos los ingredientes para que sea un partido vibrante. Los dos equipos llegan a este derbi cargados de autoestima y con ganas de pegar un puñetazo en la mesa que deje en evidencia que son dos candidatos al ascenso. Eso sí, los granas tienen más urgencias. El equipo blanquiazul, segundo en la clasificación con los mismos puntos que el líder, quiere acabar la jornada en lo más alto de la tabla y, de paso, dejar a un rival directo a diez puntos de distancia. Sería un golpe redondo. Los granas, por su parte, deben recortar más distancias y siguen de final en final.

Además de tumbar al equipo de Julio Algar, el Murcia puede sacar tajada de otros enfrentamientos directos entre equipos de arriba como el Jumilla-Villanovense y el Mérida-Melilla. En función de los resultados, podría empatar a puntos con el cuarto. La victoria sobre la bocina ante el Villanovense hace siete días ha hecho a los granas creer que la remontada, tras un arranque desastroso, es posible. Una victoria del Murcia hoy en el Artés también daría alas a los granas para luchar aún por el liderato, del que actualmente les separan siete puntos.

Pero, pese a la moral y la fuerza con la que llegan los dos equipos a este choque, no ha sido una semana fácil en ninguno de los dos vestuarios. El Lorca se vio perjudicado por el temporal de nieve y apenas pudo entrenar el lunes y el martes, y ha pasado el resto de la semana de campo en campo. El vestuario grana, por su parte, ha estado más pendiente de la criba que ha hecho Deseado Flores que de analizar las virtudes y defectos de su rival. Por esa parte, el derbi está bastante parejo.

En los banquillos el derbi será especial: Paco García entrenó al Lorca el año pasado y Julio Algar fue jugador grana de 1998 a 2000



El equipo blanquiazul tiene un problema atrás tras encajar 24 goles en 21 partidos; los granas lo tienen arriba, ya que carecen de pegada



Víctor Curto, Elady y Rayco, que han llegado esta semana, han entrado en la lista grana; Juanjo, Aguilar y Josema, todavía no

Pero además, el choque entre lorquinos y murcianos tiene mucho más morbo. No solo el de ver al empresario chino Xu Genbao y al extremeño Moro Martín sentados en el mismo palco, también ver a Paco García, que el año pasado fue entrenador de este Lorca, volver al Artés Carrasco. El técnico murciano dijo 'no' a una oferta de renovación suculenta que Paco Zaragoza, el director deportivo blanquiazul, puso encima de su mesa y que era superior a la que le hizo el equipo grana semanas después. Pero García tenía una espina clavada: quería volver al club de su infancia y se dejó llevar más por el corazón que por la billetera. Para Julio Algar, por su parte, también será un duelo especial, ya que se enfrenta a un club cuya camiseta defendió desde 1998 a 2000, en los primeros años de Jesús Samper en Murcia. El duelo de esta tarde también será especial para jugadores como Pina, Juanjo, Javi López y Chumbi, que saben lo que es defender los colores del equipo rival.

A la caza del Cartagena

El Lorca es segundo, y a pesar de los vaivenes de un club que parece desarraigado, ha conseguido estar peleando a estas alturas el liderato mano a mano con el Cartagena. A pesar de que el propio Julio Algar ha sido cuestionado desde que sustituyó a Iñaki Alonso en el cargo, el madrileño ha conseguido meter a los lorquinos arriba y firmar rachas como la actual: vencer en los últimos cuatro partidos y sumar 16 puntos sobre 16 posibles. Además, y pese a que en el césped su único problema es que recibe muchos goles, ha conseguido minimizar contratiempos externos como la imposibilidad de entrenar en un campo propio con regularidad, jugar en un estadio en el que no puede entrenar y no disponer, como sí tiene el propio Murcia, de una afición fiel que anime al equipo en los momentos buenos y otros momentos más delicados.

El Murcia llega a este derbi mucho más lejos de la cabeza de la tabla que su rival y todavía separado del 'playoff' por dos puntos, pero empujado por las buenas sensaciones en el apartado deportivo. La llegada de Moro Martín ha supuesto una auténtica revolución en el vestuario grana. Esta semana Deseado Flores, el nuevo director deportivo, ha sacado el bisturí y se ha cargado a varios jugadores que, cuando arrancó la temporada, partían como titulares indiscutibles.

Titi y Paris Adot ya no estarán en el Artés, pero sí lo harán Víctor Curto, Elady y Rayco, tres de los últimos en llegar. Sobregrau, que aún no ha salido de forma oficial, y Germán, que puede acabar en la Ponferradina, tampoco están en la convocatoria; al igual que Javi Saura, canterano que ha ido perdiendo fuelle en las últimas semanas de competición. En la lista del Lorca no aparece Mikel Fernández, que está cerca de marcharse a un equipo del grupo III, mientras que el chileno Rojas, que está maravillando a sus compañeros en los entrenamientos, aún no tiene los papeles en regla correspondientes para poder jugar hoy.

El Lorca y el Murcia son dos equipos que, hasta ahora, se han mostrado antagónicos. Los lorquinos han basado sus victorias en la pegada de sus hombres de arriba, sobre todo, de Chumbi y Manu Onwu, ya que entre los dos han anotado 19 goles. También de Urko Arroyo, que ha anotado seis. El problema lo ha tenido atrás, ya que ha recibido 24 goles en 21 partidos. De los de arriba, ningún equipo llega a esa cifra de goles encajados y solo el Marbella, con 23, está cerca.

El Murcia ha sido todo lo contrario. El equipo de Paco García ha ido mejorando en defensa con el paso de las jornadas y ha conseguido estabilizarse atrás. El problema de los granas ha estado a la hora de generar ocasiones de gol y materializarlas. Con solo 20 tantos en su cuenta en los mismos 21 partidos, solo el Jumilla, el Recreativo, el Extremadura y el Atlético Sanluqueño no han conseguido llegar a esa cifra. Por eso, el jugador más destacado en los lorquinos es Chumbi, con 13 goles; y en el Murcia, Román Golobart, un central expeditivo que lleva el mando en defensa. Además, el central ha marcado tres goles aprovechando las jugadas a balón parado.

En el choque de esta tarde habrá más claves, como el estado del terreno de juego del Artés Carrasco. El estadio lorquino, que estuvo sin fútbol durante más de seis meses por la resiembra del césped, cuenta con una superficie irregular con calvas y mucha arena, y además ha soportado esta semana mucha agua e incluso nieve. Otra claves son saber cómo encajará el Murcia la revolución que esta semana se ha producido en su vestuario con la caída de pesos pesados y la semana convulsa, en cuanto a entrenamientos, que ha vivido el Lorca y que le ha impedido entrenar con normalidad debido al temporal.

Badibanga y Guardiola

Deseado Flores, director deportivo grana, sigue peinando el mercado. No se conforma con haber fichado seis nuevos futbolistas para el primer equipo y otro más para estar a caballo entre el Imperial y el primer equipo. Quiere algo más. Encima de su mesa hay una propuesta que está estudiando junto a Paco García. Se trata de Ziguy Badibanga, un extremo de nacionalidad belga y origen congoleño que en las dos últimas campañas ha jugado en el Asteras Tripoli de Grecia y en el Omonia Nicosia de Chipre.

Badibanga se formó en la cantera del Anderlecht e incluso tuvo una aventura en el De Graafschap holandés. El que podría estar más cerca de llegar al Murcia es el delantero Sergi Guardiola. Las negociaciones están muy avanzadas y podrían culminar en las próximas horas. El exdelantero del Eldense, Alcorcón y Granada B se fue al Adelaide United de Australia el pasado verano. Guardiola, que el pasado mercado invernal fichó por el Barça B, tuvo que abandonar el club catalán tras salir a la luz antiguos tuits en su cuenta personal criticando al club culé y a Cataluña. Sin debutar y tras solo ocho horas después de llegar, tuvo que dejar el equipo blaugrana de forma inmediata. Acabó la campaña jugando en el Granada B.