El derbi, un retrato fiel de cada uno

Una película esperada. El derbi no se salió del guion en ningún momento, con un Lorca que mostró lo que ya se sabía: efectividad pura y dura o pegada, como se quiera, ante un Murcia que mostró lo que también se sabía: sus ganas de tener la pelota, pero su alarmante falta de gol. El Murcia se presentó en el Artés Carrasco sabiendo que en dos partidos de la jornada que le afectaban de forma directa y que se habían disputado por la mañana los resultados habían favorecido a sus intereses. En Jumilla, el cuarto y el quinto clasificado del grupo no habían podido pasar del empate, mientras que en Mérida, los locales habían arrebatado dos puntos al Melilla, equipo que andaba por encima de los granas. El Marbella, de paso, tampoco había podido con el Córdoba B, con lo que de los cuatro equipos que habían jugado por la mañana y precedían a los granas en la tabla, ninguno había conseguido ganar.

el partido

1 Lorca FC Dorronsoro, Pina, Molo, Borja García, Cristian Bustos, Poley, Noguera (Juanra, min. 75), Urko Arroyo, Manu Onwu (Antonio López, min. 85) y Chumbi (Carlos Martínez, min. 38).

0 Real Murcia Diego Rivas, José Ruiz, Fran Morante (Rubén Ramos, min. 74), Golobart, Pumar, Armando, David Sánchez, Adrián Cruz (Elady, min. 56), Rayco, Roberto Alarcón (Isi, min. 56) y Víctor Curto.

gol

1-0, min. 50, Pomares.

árbitro

Pedro Sureda Cuenca(Colegio Balear). Auxiliado por Gutiérrez Novo y Sarmiento Ballester. Mostraron tarjeta amarilla a Chumbi, Urko Arroyo, Noguera, Curto, Fran Morante, Golobart, Diego Rivas y José Ruiz.

incidencia

Estadio Francisco Artés Carrasco. Jornada 22 del campeonato nacional de Liga en Segunda División B. Terreno de juego en irregulares condiciones.

El Detalle

El Lorca consiguió ayer su quinta victoria consecutiva en la Liga, aunque no logró ganar el tanteo particular al Murcia, que en la ida venció 2-0. Se temía por el estado del césped, tras la nieve y la lluvia caída y, aunque no estuvo bien, aguantó en parte.

El Público

3.500 espectadores, más de mil llegados desde Murcia. En el palco, representando al Real Murcia, estuvieron su presidente, Moro Martín, y los consejeros granas Enrique López, Stefan Settels y Deseado Flores.