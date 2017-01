El adiós de Cuero deja sitio a Guardiola

Sergi Guardiola tenía previsto aterrizar ayer, cerca de la una de la tarde, en Madrid. Su plan de viaje, tras 24 horas de vuelo desde Australia, era llegar a Murcia cerca de las seis y media de la tarde para firmar su contrato con el club grana. El adiós de Cuero le deja sitio libre y ahora solo falta que hoy se perfilen los últimos detalles de la operación.

El delantero ha querido enrolarse en el Murcia desde que le llegó el interés del equipo grana. De hecho, va a renunciar a parte de su ficha en el Adelaide United por jugar en la Nueva Condomina de aquí al final de la temporada. Ni el interés del Lorca de Xu Genbao y su oferta superior a la que le puso encima de la mesa Deseado Flores, han podido hacerle cambiar de opinión.

El jugador balear, criado en Jumilla, quiere volver a ser el mismo que comenzó a llamar la atención cuando en el Novelda hizo 10 goles en la campaña 2013-14. O el que anotó 17 dianas en el Eldense, tres de ellos en el 'playoff' de la permanencia. Entonces, en invierno, dijo 'no' al Hércules, para recalar en verano en el Alcorcón de Segunda. Pero allí no encontró sitio y renunció a tres años de contrato en el fútbol profesional para intentarlo en el Barça B, aunque Twitter y su juventud le jugaron una mala pasada. Después, en el Granada B hizo 8 goles en 18 partidos antes de emigrar a Australia.

SALIDAS Y ENTRADAS Sergi Guardiola Delantero

Llega desde Australia para sustituir a Cuero. Tiene técnica y pegada. Wilson Cuero Delantero

En 14 partidos en Murcia no marcó. En Lorca ya se estrenó ayer. Jaume Sobregrau Central

Era su tercer año en el Real Murcia. Lo quiere fichar el Fuenlabrada.

Mientras tanto sigue la revolución en el Real Murcia. El club grana hizo oficial ayer la salida del delantero Wilson Cuero y del central Jaume Sobregrau. Ambos han dejado sus fichas libres para que sean ocupadas por el lateral Juanjo y el central Borja Gómez, los dos últimos en llegar a la disciplina grana. En cuanto a Cuero, el colombiano se marcha del club grana después de no marcar ni un gol en 14 partidos de Liga que ha disputado. Un total de 983 minutos en las que el delantero, que pone rumbo al Lorca Deportiva, no ha visto puerta. Ayer, sin embargo, con su nueva camiseta sí vio puerta y marcó dos goles en el partido de Copa Federación frente al Badajoz.

Tres años y medio en Murcia

La salida de Sobregrau es más dolorosa para el club. El central catalán llegó a Murcia tras el descenso administrativo a Segunda B y cumplía su tercera temporada. En la primera jugó 35 partidos y renovó por dos más. En la pasada, una lesión de rodilla le permitió jugar solo 21 encuentros, mientras que en la actual Fran Morante y Román Golobart le habían cerrado el paso de la titularidad.

Desde que Deseado Flores se ha hecho cargo de la dirección deportiva del club grana, la plantilla diseñada el pasado verano por Fernández Romo ha dado un vuelco total. Desde el pasado 2 de enero han abandonado Cobatillas Borjas Martín, Jon Iru, Paris Adot, Titi, Wilson Cuero y Sobregrau, mientras que han llegado David Sánchez, Víctor Curto, Elady, Rayco, Juanjo y Borja Gómez, como jugadores mayores de 23 años, además de Josema y Pablo Aguilera, que tienen ficha sub23.

«Para que puedan venir nuevos jugadores hay que dejar hueco. Le deseamos lo mejor a Wilson Cuero. Su salida ha sido muy fácil y hay que agradecérselo. La línea del club está siendo clara, en cuanto hemos necesitado una ficha se pone en marcha la maquinaria y se resuelve todo rápido», asegura Deseado Flores.

Germán quiere marcharse

El director deportivo manchego habló de Borja Gómez, que será presentado hoy: «Es un central zurdo que ha jugado en Primera y en Segunda. Nuestros servicios médicos lo han revisado bien y han comprobado que su lesión está curada. Llega un jugador de categoría superior. Hay equipos de Segunda que lo querían». Además de Sergi Guardiola, podrían llegar más jugadores: «Hasta el día 31 de enero todo puede pasar», asegura Flores.

El siguiente jugador en marcharse, tras Wilson Cuero y Sobregrau, puede ser Germán Sáenz. El canario era clave para Aira, pero esta temporada no ha rendido a su mejor nivel. De hecho, una úlcera en el cartílago y una rotura en el menisco externo le obligaron a pasar por el quirófano a mediados de agosto. Reapareció el 9 de octubre en Huelva y desde entonces ha anotado dos goles. La pasada semana no viajó a Lorca, a pesar de estar bien físicamente. Es el propio jugador el que quiere marcharse tras pedir la renovación y obtener un 'no' del club grana. Germán tiene una oferta de dos temporadas de la Ponferradina y, además, también lo quiere Aira para reforzar su Albacete.