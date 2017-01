Borja Gómez: «La categoría del Murcia tenemos que remediarla entre todos»

El jugador Borja Gómez fue presentado en la mañana de este jueves ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Nueva Condomina, donde el consejero delegado, Deseado Flores, lo acompañó. El madrileño llega al Real Murcia después de haber estado en la última selección AFE, "una iniciativa espectacular para los futbolistas", aseguró el jugador, que añadió que "si no existiera, muchos jugadores estarían en casa esperando y de esta manera puedes entrenar, mantenerte en forma como en un equipo cualquiera porque se trabaja con todos los medios". Borja relató que "ahí surgen ofertas, juegas partidos y cada uno decide cuándo salir".

El central estuvo el pasado mes de noviembre cerca de firmar por el UCAM de Salmerón. "Él era quien confiaba en mí", comentó, pero "lo destituyeron y no se produjo la operación". Sobre el interés del Real Murcia confirmó que "esta posibilidad surgió después, lo he valorado mucho y me he decidido porque creo que es el sitio idóneo para poder coger rutina de minutos, de partidos". Además, el nuevo integrante del plantel grana es consciente de que "el Murcia es un club histórico y la categoría, un accidente que tenemos que remediar entre todos".

Desveló también que lo primero que lo ayudó a decidirse fue el "interés de Deseado, que me llamó. Yo esucho a todas las personas y a partir de ahí pues miré el equipo, comprobé que habían hecho una inversión fuerte". A todo eso suma que "creo que se está haciendo un buen equipo, el hecho de jugar en Nueva Condomina, de estar en Murcia... Todos los factores son buenos para poder estar aquí". Otro punto a favor es que el Real Murcia le ofreció un año y medio de contrato.

Borja lo tiene claro: "La estabilidad para el futbolista es muy importante. Soy joven, pero tengo dos niños y tampoco puedo andar todos los años cambiando de equipo. Hasta ahora he jugado en muchísimos equipos y he cambiado mucho de ciudad. Ojalá pueda ser esta mi estancia más larga en un club".

Borja aseguró que se encuentra muy bien. "No he parado de entrenar, he hecho entrenamientos específicos. No soy una persona a la que le cueste mucho coger la forma, así que espero estar cuanto antes disponible para el entrenador y cuando él lo decida jugar sin ningún problema".

Finalmente, se definió como "un central zurdo, con buena salida de balón, que ya va teniendo cierta experiencia y eso en mi puesto es muy importante. Los años y los partidos te dan ese plus, tengo buen desplazamiento de balón y me gusta mucho mandar y ayudar al equipo en todas sus líneas. Soy muy competitivo".