Revolución grana ante el Jumilla

Encontrar a un Real Murcia que agitara tanto el mercado de invierno como el actual es prácticamente imposible. La llegada de Raúl Moro a la presidencia del club y el nuevo Consejo de Administración confeccionado a principios de enero lo tienen claro y han querido dar un giro radical a la trayectoria que llevaba el equipo. Los nuevos gestores no han dudado en buscar las que consideran que son las mejores herramientas para que Paco García lleve al equipo a Segunda.

LAS CARAS NUEVAS David Sánchez Mediocentro: Tiene 34 años y llega del Atlético Baleares. Josema Central: Tiene 20 años y ha jugado en el Almería B. Víctor Curto Delantero: Jugador experto, tiene 34 años, llega a la Nueva Condomina en este mercado de invierno procedente del Linares. Pablo Aguilera Delantero: Jugará en el Imperial y en el primer equipo. Tiene 22 y procede del San Roque de Lepe. Elady Zorrilla Extremo izquierdo: Tiene 26 e inició la temporada en el Atlético Mancha Real. Rayco Extremo diestro: Procede de la Ponferradina y tiene 29 años. Juanjo Lateral derecho: El defensa tiene 29 años y llega del Cádiz. Borja Gómez Central: Tiene 28 años y no tenía equipo. ¿Sergi Guardiola? Delantero: Su fichaje no es aún oficial. Tiene 25 años y procede del Adelaide, club en el que estaba cedido por el Granada.

Este domingo los ocho futbolistas que se han incorporado a la plantilla en las últimas tres semanas están disponibles para que el técnico grana pueda apostar por ellos. Una revolución que desde la dirección deportiva veían necesaria para poder aspirar al ascenso. Ahora corresponde a los jugadores demostrar sobre el césped que han llegado para meter en el 'playoff' al Real Murcia, premio que está a solo tres puntos.

Paco García tiene prisa porque las nuevas caras entren cuanto antes en la dinámica de juego. Por eso nada más llegar, hace dos jornadas, dio la titularidad a David Sánchez. La semana pasada hizo lo mismo con Curto y Rayco. Mientras que con Elady fue más prudente y lo metió de refresco en la segunda parte, aunque este domingo ante el Jumilla apunta ya a la titularidad. Otro que ya podría debutar es Juanjo, que se quedó sin ficha el domingo pasado y ya ha sido dado de alta. Aunque todavía le falta coger algo de ritmo, podría ser una solución en el lateral izquierdo, donde Pumar no está convenciendo al técnico. Para esa misma posición está Josema, que llegó con el cartel de central zurdo y que también podría ocupar el lugar del capitán, aunque le falta coger ritmo para entrar en una convocatoria porque en las últimas dos semanas se ha quedado fuera. En una situación similar se encuentra Borja Gómez, quien llega del equipo AFE y de no haber disputado un partido oficial en todo el año pasado, por lo que tendrá que ponerse a punto todavía y esperar la salida de Germán para contar con una ficha. Al no estar con el ritmo físico del resto de compañeros, tendrá que esperar a que Germán termine de recalar en la Ponferradina, que podría ser hoy o ya el lunes. El tinerfeño está esperando la rescisión del contrato de Jonathan Ruiz para tener hueco en la plantilla.

Pablo Aguilera entrena con el primer equipo y juega con el Imperial, aunque también podría hacerlo con el primer equipo. La semana pasada, ante la falta de efectivos en ataque, Paco García apostó por meter en la convocatoria al canterano Montesinos, antes que a Aguilera, que marcó su primer gol con el filial.

El próximo en llegar será Sergi Guardiola. Solo faltan por resolver unos flecos para que se haga oficial su incorporación al equipo, que puede ser hoy mismo. Ocuparía la ficha de Wilson Cuero. «Documentos, papeles y acuerdos que se puedan alcanzar para dejar todo solventado porque son tres clubes los involucrados », explicaba ayer Deseado Flores sobre la situación del atacante de Manacor y el acuerdo entre el Real Murcia, el Granada, club al que pertenece el futbolista, y el Adelaide United, en el que estaba cedido. Su intención es que pueda llegar a tiempo de entrenar antes del partido ante el Jumilla para que el técnico evalúe si está capacitado para jugar el domingo.

El Real Murcia, A falta de cuatro días para el cierre del mercado, es, después del Extremadura que ya lleva nueve fichajes, el que más se ha reforzado en Segunda B. Aunque todavía podrán llegar más jugadores, según ha manifestado el propio Deseado Flores públicamente. «Va a depender un poco del partido del domingo, que servirá para que se nos aclaren ciertas dudas que tenemos», reconoció el director deportivo, al tiempo que reconoció que «la plantilla ya es difícil de mejorar».

Ahora solo queda por ver cómo se acoplan esos fichajes al equipo y el tiempo que tardan en adaptarse a lo que quiere el cuerpo técnico. «El cambio que se ha llevado a cabo en la plantilla es bastante importante, se ha metido lo que queríamos aportar, como es el tema de la veteranía, partidos en Segunda B, serenidad y mando», destacó Flores, que es consciente de que todavía hay jugadores dentro del vestuario que no saben cuál es su verdadera situación porque hasta el próximo 31 hay plazo para poder incorporar a nuevos jugadores.