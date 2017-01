«Me atraía volver a mi casa, en Australia no era feliz»

Sergi Guardiola ya ejerce como jugador del Real Murcia. En la mañana de este sábado fue presentado en las instalaciones del Campus de la Universidad de Murcia, rodeado de canteranos de las bases granas: "Venir al club de mi tierra me hace feliz. No podré estar esta semana, pero me vendrá muy bien para prepararme mejor de cara al partido del próximo domingo ante el Melilla", asegura el delantero manacorí criado en Jumilla, que aún no ha recibido el transfer internacional para poder jugar mañana, precisamente, ante el cuadro vinícola.

Guardiola, que ha pasado por clubes como el Eldense, Alcorcón y Granada, solo ha escuchado la oferta del Murcia: "Tenía claro que quería venir aquí, y aquí estoy. Me atraía el hecho de poder estar en casa, en el club de mi Región. En Australia no era del todo feliz", asegura. Y es que el nuevo delantero grana jugó tres años y medio en las bases del Real Murcia.

Una baja pendiente

Deseado Flores, director deportivo grana, se muestra indiferente al hecho de que el Lorca y el Cartagena preguntaran por el jugador: "La opción de Sergi Guardiola apareció hace semanas. Nosotros tenemos lo que hemos querido en este mercado. No me molesta que otros equipos de la Región lo hayan querido, eso demuestra que estamos haciendo las cosas bien". El manchego tiene que dar una baja antes del martes para dejar sitio a Guardiola y no descarta, además, la llegada de algún jugador más: "Hasta el martes tenemos tiempo de evaluar qué baja dar y puede haber novedades. Evaluamos cada entrenamiento, todo se tiene en cuenta. En fútbol, cuatro días es un mundo", afirma el manchego. De momento, y a falta de que pueda fichar Germán o no por la Ponferradina, los candidatos a salir del club grana son Rubén Ramos y Adri Cruz.