Un puzle en la pizarra de Paco García

Se llevan disputadas 22 jornadas de Liga en la Segunda B, pero para el Real Murcia va a ser como si la competición arrancara este fin de semana y constara de 16 partidos, en los que debe remontar al menos tres puntos a equipos que están por encima en la tabla. El equipo se ha renovado a lo grande en el mercado de invierno. Solo siguen quince de los jugadores que iniciaron la temporada, y a la que se han sumado nueve fichajes en el mercado de invierno. La plantilla actual tiene 24 jugadores, pero lo normal es que Germán salga antes del cierre del mercado.

El cuerpo técnico no tiene tiempo que perder y trabaja contrarreloj para encajar las piezas nuevas para que no parezca que el Real Murcia es un equipo que arranca la competición en enero, cuando sus rivales ya tienen cogidos los automatismos e ideas en las que sus entrenadores llevan insistiendo 22 jornadas. Es ahora cuando se verá si Paco García es capaz de sacar el máximo rendimiento a una plantilla que no tiene excusas para quedar fuera del 'playoff', ya que se ha reforzado, no solo para luchar por el ascenso, sino para lograrlo.

Han llegado nueve jugadores con características diferentes a las que tenían los que se han marchado y la filosofía de toque del técnico murciano es innegociable, por lo que los nuevos tienen que entender cuanto antes qué deben hacer sobre el césped. Mientras, García debe reconocer las cualidades de los fichajes para adaptar ese toque a sus cualidades. «Más importante que el rival, es nuestra capacidad de adaptación a la idea de juego, ya que tanto los jugadores como yo nos tenemos que adaptar a esa mecánica».

Preocupa la visita del Jumilla a la Nueva Condomina: «Tiene una idea de juego muy clara»

El técnico grana confía en que el nuevo Murcia responsa mañana ante el Jumilla, en un partido en el que además de David Sánchez, Curto y Rayco, que ya fueron titulares la semana pasada, podrían sumarse Elady y Juanjo. Más complicado lo tienen para jugar Josema y Pablo Aguilera. Descartado está Borja Gómez, con el que el técnico grana avanzó que «hay que tener paciencia» porque «todavía está lejos de ese momento de forma que le permita competir». En el aire está la participación de Sergi Guardiola, del que en el club grana esperaban ayer tener todos los papeles en regla y que llegase de Australia la documentación necesaria para poder inscribirlo a tiempo. En cualquier caso, hoy será su primer entrenamiento con el equipo, a partir de las 10.30 horas, en la Nueva Condomina, en una sesión que será a puerta cerrada.

Idea equivocada

En Lorca se pudo ver el domingo pasado que el equipo estuvo bien medio partido, pero luego se comprobó que la idea de juego estaba equivocada, que faltaba que las piezas encajaran mejor. No hay tiempo que perder porque los granas, que son séptimos, tienen dos enfrentamientos ante rivales directos, mañana ante el Jumilla, sexto clasificado, y contra el Melilla, quinto. «El mayor reto que tenemos es conjurar la incorporación de la gente que está llegando con el momento inmediato competitivo importante en el que estamos», dijo Paco García, quien añadió que reconocía que «cerrar ese proceso de adaptación es difícil». Una dificultad que viene marcada porque «el tiempo es limitado» y el Murcia no puede dejar pasar estas jornadas sin demostrar su mejoría.

La dificultad que va a encontrar el Murcia en la próximas dos jornadas contrasta con la satisfacción que hay en el club por el potencial que, a su entender, tiene ahora el equipo. García reconoció que ya tiene todo lo que quería, pero que no cierra las puertas hasta el final del mercado, ya que todavía «puede aparecer algún jugador que nos potencie todavía más la plantilla». El técnico grana alabó a Deseado Flores por su esfuerzo para fichar en el mercado de invierno.

Un rival muy duro

La Nueva Condomina acoge mañana un partido que ha tenido esta temporada a los dos equipos como locales. Los granas porque es su habitual feudo y los jumillanos porque pidieron jugar el llamado 'derbi de Shanghái' frente al Lorca. Uno de los partidos más interesantes del grupo IV, por la disputa que ambos tienen por entrar en el 'playoff'.

«El Jumilla es un rival directo por derecho propio. Lo ha demostrado desde el principio, tiene buenos jugadores, trabaja como equipo, tiene una idea muy clara de juego que la lleva y es efectiva», dijo Paco García.

Cabe recordar que en el partido de ida estuvo marcado por la expulsión de Adri Cruz, tras una supuesta agresión a Julio de Dios.

El que no podrá sentarse esta semana en el banquillo de Nueva Condomina es el preparador físico del Jumilla, Manuel López Segovia, que ha sido sancionado con cinco partidos porque al terminar el partido ante el Villanovense, en el que fue expulsado, «golpeó en dos ocasiones en la espalda del asistente con su puño, al mismo tiempo que decía ¡Vaya tela, vaya tela!», según recogió en el acta el colegiado.