Derbi en busca del 'playoff'

Deseado Flores, el nuevo director deportivo del Real Murcia, ha puesto en manos de Paco García un 'fórmula 1' y ahora le toca al entrenador murciano demostrar que sabe pilotarlo hacia el 'playoff'. Antes la plantilla grana tenía carencias, sobre todo en la parte alta, pero ahora está integrada por un grupo de jugadores con mucha experiencia y jerarquía en la categoría, que han demostrado en los equipos de los que vienen que tienen gol y que pueden ayudar a este Real Murcia a meterse arriba cuanto antes.

EL PARTIDO 17.00 horas (7TV). Subirats Amorós (Comité catalán). Paco García Pichi Lucas

El equipo grana tendrá una final tras otra de aquí al mes de mayo. La única excusa que puede poner Paco García es la falta de tiempo para acoplar las nuevas piezas y que su vestuario está aún en estado de shock por la salida de pesos pesados como Sobregrau o Titi, pero el técnico del barrio del Carmen es consciente de que no hay sitio para las lamentaciones y que ahora le toca a él colocar las piezas en el tablero de forma correcta y lidiar con jugadores con muchas horas de vuelo en Segunda y Segunda B.

Para empezar, Paco García ya tiene disponible al murciano Juanjo, un lateral derecho que podría arrebatar el puesto a José Ruiz, un defensa que se ha mostrado firme atrás pero que no termina de estar a gusto cuando tiene que subir por la banda y salir de su ámbito natural. Juanjo, que vuelve al club en el que se formó y que ascendió a Segunda con el Cádiz el pasado año, también podría jugar en la izquierda en puesto de Pumar. Mientras que David Sánchez ya debutó en la Nueva Condomina frente al Villanovense, hoy es posible que lo hagan en el estadio grana Víctor Curto, Rayco y Elady, tres atacantes que participaron en el derbi contra el Lorca en el Artés.

Titi, el '9' del Jumilla, está cerca del Cartagena, pero quiere despedirse hoy jugando contra el Murcia



Sergi Guardiola y Borja Gómez aún no pueden debutar con los granas; sí puede hacerlo Juanjo

Sin Wilson ni Sobregrau

Entonces acababan de llegar pero tras una semana en Cobatillas deben estar más compenetrados con sus compañeros. De los nuevos fichajes, el central Borja Gómez aún no tiene ficha, al igual que el delantero Sergi Guardiola, mientras falta por saber qué papel tendrán cada semana Josema y Pablo Aguilera, dos sub 23 que pueden tener minutos en función de las bajas de cada semana en el primer equipo. Los que ya no estarán son Sobregrau y Wilson Cuero, futbolistas que han dicho adiós al Murcia en los últimos siete días.

Además de los tres puntos en juego, el Jumilla es un rival directo en la clasificación que tiene bajas importantes como la del central Ángel Robles y el delantero Pablo Morgado. Ganar para el equipo grana supondrá ponerse muy cerca de los cuatro primeros. Eso sí, para el Jumilla el botín es aún más jugoso ya que una victoria en la Nueva Condomina le puede meter directamente en el 'playoff', siempre en función de lo que hagan el Melilla y el Villanovense. El primero recibe al Lorca en el Álvarez Claro, el segundo recibe al Linense en el Romero Cuerda. Pichi Lucas cubrirá las bajas, en teoría, con Luis Verdú atrás y con Chirri arriba, aunque tampoco es descartable que debuté con los vinícolas Paul Quaye, un ghanés criado en la cantera del Espanyol que juega en el centro del campo y que puede dar a los jumillanos más profundidad. El Jumilla, con un equipo formado por jugadores veteranos y comprometidos, está aguantando en la parte alta de la tabla pese a no ser un conjunto con un gran potencial económico. Únicamente ha perdido un partido de los últimos cinco, y consiguió sacar dos valiosos empates ante el Marbella y el Villanovense, rivales directos por el 'playoff'. Informa José Ortega.

Hasta el martes

El mercado invernal está afectando a los dos equipos. «Hasta el martes tenemos tiempo de evaluar qué baja se puede dar y si hay algún fichaje más. Evaluamos cada entrenamiento, todo se tiene en cuenta. En fútbol, cuatro días es un mundo», asegura Deseado Flores. Adri Cruz y Rubén Ramos están entre los candidatos para salir, aunque hoy podrían tener su última oportunidad de convencer a Flores y a García. Igual que Germán, que no ha comunicado al Murcia que quiera salir pero que está negociando con la Ponferradina. Respecto al canario, el Murcia quiere que se quede.

Por otro lado, el delantero del Jumilla Titi ha llegado a un acuerdo con el Cartagena, aunque jugará hoy en la Nueva Condomina su último partido con los jumillanos. Además, el que podría recalar en el cuadro vinícola es Fran Moreno, actualmente en el Lleida. El mediapunta tiene su residencia en Molina y estaría dispuesto a volver a la Región tras jugar la pasada campaña en el Murcia.