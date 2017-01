El Murcia quiere a Alberto López

Deseado Flores no piensa quedarse de brazos cruzados el último día del mercado de invierno, de hecho, la plantilla del Murcia, aunque han llegado 9 jugadores, todavía no está cerrada. Entre los movimientos que podría hacer el actual director deportivo del Real Murcia, está la llegada de Alberto López, lateral izquierdo cedido por el Málaga en el Mallorca B. Este jugador no tiene minutos en el filial mallorquín en una posición en la que está jugando Jaume Pol.

Además, Deseado Flores podría incorporar también un delantero centro y un extremo derecho. Adri Cruz, uno de los jugadores que están en la rampa de salida, está en negociaciones para ir al Lleida.

El problema de Sergi Guardiola

Sergi Guardiola, uno de los últimos fichajes del Real Murcia, aún no tiene los papeles en regla para debutar con el equipo grana. El problema es que el Adelaide United, su equipo de procedencia, envió el transfer internacional al Granada, en vez de mandárselo al Real Murcia, qunque el club grana y la Federación están intentando solucionar el problema para que Guardiola pueda ser inscrito hoy.

Actualmente la UEFA no permite a un jugador inscribirse con tres equipos en la misma temporada, por eso si el transfer hubiera llegado directamente a Murcia y no vía Granada, el jugador no tendría ningún problema para ser inscrito. Todas las partes intentan solucionar el problema antes del cierre del mercado.