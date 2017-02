«Germán ha mentido, ha sido un cobarde»

El 'caso Germán' lleva toda la semana suponiendo un quebradero de cabeza en las oficinas de la Nueva Condomina y también en el vestuario, como dejó constancia ayer su exentrenador Paco García. Su marcha al Cartagena en el último día de mercado ha dolido por el mensaje que el futbolista ha enviado tras firmar el final de su vinculación con el Real Murcia. Tuvo palabras de agradecimiento para Deseado Flores y puso en el centro de todas las miradas a Paco García por no contar con él. Sin embargo, ayer el técnico murciano, que siempre ha defendido al jugador cuando lo tuvo en su plantilla y le ha demostrado su confianza incluso cuando aún no tenía el mismo ritmo que sus compañeros, explotó: «El tema de Germán me ha hecho mucho daño porque pienso que ha mentido y que ha sido un cobarde. Ha mentido porque Germán sale del Murcia porque él decide salir del Murcia, no porque Paco García lo eche o porque no cuente con él», explicó antes de pasar a relatar los acontecimientos.

Y es que el pasado 2 de enero el jugador dijo a Deseado y a Paco García que tenía una buena oferta de la Ponferradina y que se quería marchar, ante lo que ambos accedieron. «Yo le dije que quería jugadores comprometidos y quizá mi fallo fue no haberlo apartado del equipo desde ese mismo día», reconoció el entrenador. Después los acontecimientos se fueron prolongando y el jugador no llegaba a salir, aunque el club ya estaba planificando la plantilla sin contar con él. «El lunes pasado Germán no recibió ninguna oferta de la Ponferradina y comunicó al Real Murcia que se quería quedar», explicó Paco García, una situación que el técnico veía «inviable», ya que entendía que «no podía dar la baja a ningún jugador para que Germán se quedase porque considero que, por encima de todo, está el grupo y unos valores que no se deben romper». Por eso decidió rescindir su contrato el último día del mercado y fue cuando Germán salió. «Como al club que se va al final es el Cartagena pues, por cobardía y miedo, decide echar la culpa a terceros», aseguró García, antes de explicar que «la responsabilidad de que Germán no esté en el Murcia es suya».

El futbolista se disculpa

Paco García añadió que Germán «se ha portado muy mal conmigo», ya que siempre ha intentado contar con él y convertirlo en un hombre importante dentro del vestuario, pero no podía luchar contra el deseo del jugador de quererse marchar. «Le he dado todo el cariño del mundo, hemos intentado ponerlo en forma porque creíamos que podía ser un jugador muy importante para nosotros, ha trabajado con el equipo y ha estado en la dinámica del equipo», aseguró el técnico, dolido por la actitud del jugador. Ayer Germán, al escuchar las palabras del entrenador, escribió un mensaje en las redes sociales: «Si te ofendí Paco, lo siento. Malos entendidos entre tú, Deseado y yo, no mentiras. Te deseo suerte a ti y al Murcia entero».

Una vez zanjado ese tema, Paco García tiene su mente puesta en Melilla. Un mal resultado podría costarle el puesto, aunque desde las oficinas de la Nueva Condomina insisten en que no corre peligro su cargo. «Uno, cuando nace, sabe que va a morir, pero no lo piensa. Uno, cuando es entrenador, sabe que lo pueden echar en cualquier momento, pero no pierdo ni un segundo en ese momento», aseguró reconociendo que está centrado en «la importancia del partido y en adaptar a los jugadores que han llegado lo más rápido posible».

Para conseguirlo cuanto antes, se lleva a Melilla a Sergi Guardiola y Borja Gómez, que debutan en una convocatoria y podrían tener sus primeros minutos con la elástica grana. En Murcia se han quedado Golobart, por sanción, José Ruiz, tocado aún de la rodilla, y Adri Cruz y Alberto López, por decisión técnica.

Molina, al Granada

El recuperador de lesiones del primer equipo, José Antonio Molina, se marcha para seguir trabajando en el Granada, de Primera. Ayer se hizo oficial su salida del club tras llevar desde julio de 2012 trabajando para el conjunto grana.