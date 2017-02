La hora de Sergi Guardiola

La plantilla del Real Murcia y su entrenador, Paco García, no tienen más remedio que dar un paso adelante en Melilla, uno de los campos más tortuosos de toda la Segunda B. Con el mercado de fichajes ya cerrado y con un conjunto prácticamente nuevo tras la incorporación de diez jugadores, el equipo grana es el principal favorito, por potencial, de todos los equipos que aspiran a meterse entre los cuatro primeros y acercarse al Cartagena, Lorca y Marbella, escuadras que actualmente están un paso por encima del resto. Si el Murcia era antes un equipo con carencias, construido con futbolistas jóvenes y otros sin una gran trayectoria en la Segunda B, el entrenador murciano cuenta ahora con todo lo necesario para intentar el ascenso a Segunda con todas las garantías.

JORNADA 24 12.00 horas (7 TV). Guzmán Mansilla (Comité catalán). Josu Uribe. Paco García.

Deseado Flores ha arramblado con todo lo que ha querido en el mercado invernal, ha tirado de talonario y escudo y ha configurado una plantilla con varios ascenso a las espaldas. Ahora falta que Paco García, que solo ha entrenado una semana con todos sus nuevos efectivos, encaje bien las piezas. El entrenador que se ha mostrado esta semana dolido por la falta de lealtad de Germán, tiene que comenzar a tomar decisiones de calado en un vestuario cargado de pesos pesados de la categoría. El técnico grana, que cumple su segundo año en la categoría, tiene que demostrar su personalidad e imponer su criterio, dado que quiera o no, va a estar en la cuerda floja cada semana por la exigencia de un proyecto que ya no se parece en nada al que tenía antes.

Ante el Melilla, Sergi Guardiola apunta al once titular después de demostrar el pasado martes en el amistoso ante el Dacia en el Pinatar Arena que es un delantero con puntería y con argumentos con los que Wilson Cuero y Borjas no contaban. Víctor Curto, por el que el club grana hizo una apuesta económica importante, podría jugar en la media punta, justo por detrás del ex del Adelaide United. Con Rayco descolgado en la banda derecha y Elady en la izquierda, la zona de ataque del Murcia quedaría completamente renovada. Eso sí, Paco García deberá gestionar cómo encajan tanto cambio jugadores como Isi y Roberto Alarcón, canteranos que no han acabado de explotar esta campaña.

El mando de David Sánchez

En otras partes del campo Paco García también tendrá que tomar decisiones. Juanjo será el lateral derecho titular por segunda semana consecutiva, mientras que Fran Morante debe ser el sustituto de Golobart, sancionado. Sin embargo, en el puesto de central por la izquierda el técnico murciano tiene que decidir si apuesta otra vez por Josema o ya coloca de inicio a Borja Gómez, falto de ritmo competitivo pero cargado de experiencia. En el centro del campo David Sánchez es innamovible, aunque falta por determinar si su compañero en la medular será Diego Benito o Armando, que ha perdido presencia con la llegada de los nuevos fichajes.

Enfrente de los granas estará un Melilla que en su estadio es un equipo rocoso, que solo ha perdido este año ante el Extremadura, obteniendo ocho victorias y 3 empates. Quinto en la tabla con 37 puntos, está dos puntos por encima de los granas y cuenta con el delantero Nacho Aznar, un clásico de la categoría, como máximo artillero (7 goles). El Murcia necesita los tres puntos en juego hoy para pegarse al cuarto clasificado (Villanovense), y no le basta con empatar como en sus dos anteriores visitas (en febrero de 2016 y de 2011), cuando arrancó un punto del estadio Álvarez Claro gracias a los goles de Alejandro Chavero y Kike García, respectivamente.