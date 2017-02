Revolución total en busca del gol

El Real Murcia que el próximo domingo se enfrentará a la Balompédica Linense en la Nueva Condomina no tendrá nada que ver con el que acabó la primera vuelta de la competición, ganando al Extremadura por 0-2. Tampoco con el que inauguró la segunda con un empate a cero en el estadio Romano de Mérida. Desde el último choque ante los extremeños, disputado el 8 de enero, los cambios en la plantilla grana fueron llegando de forma progresiva hasta el pasado domingo en Melilla, partido en el que debutó Sergi Guardiola, el encargado de romper la sequía goleadora grana. Una revolución que desembocó en la llegada de diez nuevos jugadores (incluidos los que entrenarán con el primer equipo y jugarán también con el filial) que la afición grana no tiene aún plenamente identificados.

Por eso, Paco García presentará ante el Linense un once totalmente novedoso, con cambios en todas las líneas y con hasta ocho caras diferentes al equipo que diseñó Fernández Romo el pasado verano. Del once que el técnico del barrio del Carmen alineó en Mérida, Paris Adot, Germán y Borjas ya no estarán, tras cambiar de aires, mientras que Adri Cruz, Armando e Isi han dejado el puesto a otros compañeros que han llegado en el mercado invernal.

Rivas no estará en la portería por sanción y dejará su puesto a Simón Ballester, un guardameta que tenía toda la confianza de García en su año en el Imperial. En defensa, Juanjo apunta a la titularidad y jugará su segundo partido en detrimento de José Ruiz, que ha perdido galones, mientras que el puesto de central zurdo es para Josema, que parece haber tomado ventaja respecto a Borja Gómez, que jugó noventa minutos en el amistoso ante el UCAM y aún está cogiendo la forma tras un año parado por una lesión.

El equipo grana es fuerte atrás, pero su balance goleador es muy pobre y es el peor de los aspirantes al 'playoff'

Los delanteros de Paco García no han marcado en las tres últimas citas ligueras; tampoco en el amistoso contra el UCAM

Los cambios se han producido en todas las líneas, ya que en el centro del campo David Sánchez es el nuevo jefe, por delante de Armando, Adri Cruz y Javi Saura, mientras que en la parte de arriba la revolución es total. Si no hay lesiones ni cambios de última hora, en los extremos jugarán Rayco y Elady, mientras que la delantera será para Víctor Curto y Sergi Guardiola, que debutará en la Nueva Condomina. Solo falta por saber si Curto estará después del pisotón que en el entrenamiento de ayer le propinó el propio Sergi Guardiola. Por lo tanto, tras la llegada de diez fichajes en el mercado invernal, ocho ya son candidatos al once. Solo serían tres los supervivientes de la etapa de Fernández Romo. Incluso podría haber alguno más en las próximas semanas, aunque eso dependerá del rendimiento de Pumar y de lo que muestre Alberto López. Otro de los supervivientes es Diego Benito, que parece el elegido por Paco García para acompañar a David Sánchez en la medular, mientras que Golobart y Morante pelearán por el puesto de central derecho.

El gol, la peor pesadilla

Pese a los cambios, el gol sigue siendo el principal problema del equipo grana. En los tres últimos choques de Liga, ante el Lorca, el Jumilla y el Melilla, el Murcia su marcador no se ha movido. Tampoco marcó ninguno el martes ante el UCAM y solo hizo uno en el choque amistoso ante el Dacia. Los datos en la competición liguera son muy preocupantes, ya que el Murcia, con 20 goles a favor, es el segundo equipo menos goleador, solo por detrás del Jumilla, que tiene 19. Su falta de pegada resta importancia al hecho de que sea el cuarto equipo menos goleado del grupo, una circunstancia que hace que su balance global sea muy bajo.

Los granas están muy lejos de las cifras anotadoras de sus competidores por el 'playoff'. El Cartagena, el líder, ha marcado 36 en 24 partidos, mientras que el Lorca, con 38, casi dobla al Murcia. El Marbella y el Villanovense, tercero y cuarto respectivamente, han marcado 37 goles. Es preocupante comprobar que el equipo grana ha marcado menos goles que El Ejido (28), La Roda (29) y Extremadura y Sanluqueño (22), los cuatro equipos que ocupan los puestos de descenso a Tercera. El Murcia de Aira de la pasada temporada era, a estas alturas de la competición (tras la jornada 24), el equipo más goleador, con 36 tantos. El equipo ocupaba el primer puesto de la clasificación del grupo IV, con cinco puntos de ventaja sobre el UCAM de José María Salmerón.