Un mes para meter miedo al Cartagena

De los equipos que están por encima del Murcia en la clasificación, solo el Lorca y el Jumilla consiguieron los tres puntos en la pasada jornada. Es una constante que se está repitiendo cada semana: los grandes del grupo IV pueden pinchar en cualquier campo y cada domingo se consuman grandes sorpresas. El Cartagena fue el peor parado tras perder en casa, mientras que el Marbella, el Villanovense y el Melilla solo obtuvieron un punto. Los continuos pinchazos de los equipos de la zona alta han hecho que el Real Murcia, pese a llevar unos números discretos en las últimas semanas, en las que no terminar de arrancar, haya sido capaz de recortar puntos con respecto al cuarto clasificado y tenga en su mano alcanzar un objetivo que se le resiste desde que arrancó el ejercicio 2016-17. Por primera vez en la campaña, descontando el arranque liguero, el cuarto clasificado está solo un punto por encima de los granas a falta de trece semanas para la finalización del campeonato de Liga.

Excepto el Lorca, que ha firmado en los últimos cinco partidos una racha de 13 puntos de 15 posibles, el resto de aspirantes al 'playoff' se están mostrando más vulnerables y, sobre todo, irregulares. El Marbella, que parece haber retomado el pulso tras un final de 2016 y un inicio de 2017 titubeante, ha sumado 11 puntos de 15 posibles, mientras que el propio Murcia se ha llevado 8 de 15. De los de arriba, son los tres más enchufados. El Cartagena ha perdido el liderato tras pescar solo 7 de 15, unas cifras idénticas a las del Melilla, que tampoco termina de meterse arriba. Ningún equipo, quitando el de Julio Algar, lleva velocidad de crucero en la parte alta de la tabla y jugar el 'playoff' este año parece muy barato, de momento. Lo demuestra el hecho de que el Jumilla se ha metido cuarto varias jornadas después de abandonar esa posición y sumando solo 5 puntos de los últimos 15 posibles.

Incluso el Villanovense, que también está en crisis y ha sumado 3 de 15 en los últimos cinco partidos, permanece todavía quinto, a un punto del 'playoff'. El año pasado por estas fechas había mucha más diferencia entre los que ocupaban los cuatro primeros puestos y el resto de aspirantes. El Murcia de Aira sumaba, tras la jornada 24, los mismos 51 puntos que tiene ahora el Lorca, mientras que su gran perseguidor era un UCAM, que estaba a cinco puntos. El tercero y el cuarto eran el Cádiz y el Sevilla Atlético, ambos con 44 puntos, una puntuación mayor que la tiene el Jumilla este año (40). Los dos equipos andaluces tenían el pasado curso seis puntos de diferencia con respecto al quinto (el Granada B de Campos), ocho con el Jaén, que era sexto, y nueve con el Lorca que entrenaba Paco García, séptimo. Había un escalón que parecía insalvable. Por lo tanto, esta temporada, y a diferencia de la anterior, parece todo más abierto, desde la lucha por el liderato, al resto de posiciones que dan derecho a jugar el 'playoff'.

El año pasado, a estas alturas, el grupo IV no estaba tan comprimido, ya que entre el cuarto y el quinto había seis puntos de diferencia

El conjunto grana se mide antes del derbi a dos equipos de la zona media y al Recre, un histórico al borde del abismo

El Jumilla se ha metido en el 'playoff' con poco; solo ha sumado cinco puntos de quince

Mayor exigencia para García

El próximo mes va a ser clave en la lucha por entrar en los 'playoff' de ascenso y por agarrar el liderato del grupo IV. Aunque nadie lo manifieste públicamente en el club grana, Raúl Moro y su equipo dirigido por Deseado Flores tienen el objetivo de llegar al derbi contra el Cartagena, que se disputará el próximo 19 de marzo, metido de lleno en los primeros puestos, y con un bloque más ensamblado y engrasado que ahora. No quieren aterrizar en el estadio cartagenero con el agua al cuello y obligados a ganar.

Paco García va a tener que superar finales semana tras semana hasta el derbi del Cartagonova, que puede marcar un antes y un después en la trayectoria del Murcia, como ya sucediera la pasada campaña. Eso sí, analizando el calendario que tiene por delante el equipo grana antes de su visita al recinto cartagenero, no puede poner excusas para engancharse definitivamente a la parte alta por la entidad de sus futuros rivales. A Moro y Flores no les vale otra cosa que no sea sumar en el próximo mes la mayoría de los 12 puntos.

Granada B, Recreativo de Huelva, San Fernando y Linares son los cuatro rivales de los granas, todos ellos situados del noveno puesto para abajo. El equipo que dirige actualmente Paco García tendrá el escenario perfecto para demostrar su potencial y su pegada. Primero fue el exigente calendario del mes de enero contra rivales de la zona alta y después la llegada de nueve fichajes y el periodo de acoplamiento necesario lo que, según Paco García, no hacía carburar al equipo. Pero ya no hay tiempo para más patinazos. El Jumilla, por su parte, tiene aún mejor calendario que los granas dado que sus rivales serán también equipos de la zona media-baja como el Linares, Córdoba B, Mancha Real y El Ejido. Algo parecido a lo que tiene el Villanovense enfrentándose al Córdoba B, Mancha Real, El Ejido y La Roda.

Las próximas cuatro semanas no serán tan cómodas para el Melilla, el antecesor de los granas en la clasificación, ya que entre sus rivales se encuentran el Cartagena y el Marbella, además del San Fernando y el Jaén. El propio Lorca, el líder del grupo IV, tiene entre sus próximos cuatro rivales al Cartagena y al Marbella, mientras que el equipo albinegro tiene por delante, antes de recibir al Murcia, al equipo de Xu Genbao, al Melilla y al Granada B. El Marbella, tercero, tampoco lo tendrá fácil porque se mide al Mérida, Lorca, Melilla y Granada B. Curiosamente, los que tienen peor calendario son los tres primeros ya que hay varios choques entre ellos, lo que puede dejar la puerta abierta de la cima a sus perseguidores.

La primera parada para el Murcia va a ser Granada, donde no estará solo el próximo sábadoss. Por un lado, la Federación De Peñas organiza un viaje para el mismo día del encuentro que costará 12 euros para peñistas y 15 para el resto de aficionados que quieran viajar por este medio. No está incluido en el mismo la entrada al choque. La hora de salida es a las 9 de la mañana desde la sede de la Fepemur situada en los bajos de la Nueva Condomina. Todavía quedan plazas.

El viaje de Pepe Almansa

Para el viaje que organiza la Peña Los Coloraos ya no queda sitio. Coincidiendo con San Valentín, esta grupo montó un viaje en autobús a Granada para 29 parejas que saldrá el sábado y volverá a Murcia el domingo. El coste (110 euros por pareja más los 15 de autobús por persona) incluye comida y cena el sábado, más desayuno y cena el domingo, además del alojamiento en un hotel 5 estrellas. La oferta hizo que las plazas se agotaran rápidamente nada más salir. Además de las 60 personas que viajarán en autobús, otros 15 coches particulares los acompañarán, con lo que Almansa, el ideólogo, estima que serán 95 los aficionados de esta peña, la más numerosa del club grana, que se movilizarán para este choque.