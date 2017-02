Simón pone a Paco García en un brete

Paco García tiene varios frentes abiertos esta semana. Tras ganar al Linense el pasado domingo y tomar oxígeno, debe ahora tomar una decisión de calado en su vestuario. El murciano debe decidir si da continuidad a Simón Ballester en la portería grana o vuelve a apostar por Diego Rivas, su portero de confianza desde que arrancó la temporada. El canterano del Real Murcia fue titular el pasado domingo ante el Linense en la Nueva Condomina por la sanción de un partido que le cayó a Rivas tras ser expulsado en Melilla siete días antes.

Precisamente en territorio norteafricano Simón tuvo que saltar al césped del Álvarez Claro en puesto del cancerbero gallego. Jugó algo más de 17 minutos y su actuación fue bastante solvente, ya que el Melilla atacó con intensidad en los últimos minutos cuando tenía un hombre más. El Melilla, incluso, dispuso de una ocasión clamorosa en las botas de Cubillas que precisamente Simón desbarató con una acción de muchos reflejos. La pasada semana Simón también jugó frente al UCAM en el amistoso de La Condomina y recibió solo un gol, achacable a la mala suerte, ya que el disparo de Cedrick pegó en Golobart y alteró la trayectoria del balón.

Contra el Linense el pasado domingo su partido también fue correcto, aunque no tuvo mucho trabajo. En total, y teniendo en cuenta que también jugó el Murcia-Melilla de la primera vuelta, ha disputado 199 minutos en partido oficial y no ha encajado ningún gol. Con 23 años, el portero murciano puede estar listo para ser titular con el Real Murcia, el club donde se ha criado, y defender la portería grana en partidos tan importantes como los que tiene por delante el club donde milita desde las categorías inferiores. Ante el Granada B, el próximo sábado, el Murcia se juega engancharse a la parte alta. Es una nueva final. Simón, que cumple su segunda campaña en la primera plantilla, solo jugó el pasado curso un partido con Aira, ante el Cádiz, y pensaba que esta temporada iba a ser la de su despegue. Siempre ha sido un jugador del agrado de Paco García, que hace dos años intentó convencerlo para llevárselo a La Hoya. Entre los méritos de Simón para seguir jugando están su ilusión por triunfar en el equipo de su tierra, sus reflejos, que va bien en el juego aéreo y que no se puso nervioso cuando tuvo que jugar.

El equipo murcianista es el segundo menos goleado y el acierto del gallego ha sido clave



El técnico grana quiso fichar al murciano cuando se sentaba en el banquillo de La Hoya

Solvencia demostrada

El problema que tiene Paco García para darle la portería a Simón es que tiene que sentar a Diego Rivas, el guardameta que ha defendido este año la meta grana en 23 ocasiones, sumando un total de 2.070 minutos. Excepto por la expulsión de Melilla, achacable al viento, sus actuaciones han sido generalmente buenas. De hecho, el Murcia es, junto al Cartagena y el Jumilla, el segundo equipo menos goleado del grupo IV.

Solo se le puede achacar algún fallo en la salida de balón con los pies, pero ha parado todo lo que estaba en su mano, sin grandes alardes, pero también sin fallos grotescos. Rivas llegó al Murcia en verano desde al Auckland City de Nueva Zelanda. En España, además de pasar por un Guijuelo en el que no tuvo protagonismo, estuvo cuatro años en Segunda, pero le faltó jugar más partidos. En Elche solo jugó 4 partidos, 3 en Eibar, 2 en Tenerife y 8 en Albacete. Pero a sus 29 años, Rivas está en un momento dulce.

Por lo tanto, el portero gallego tiene argumentos para seguir de titularidad: la solvencia demostrada, sus números y su experiencia ante otra final para el Murcia. Solo falta que Paco García tome la decisión, aunque sabe que decida lo que decida hará daño a uno de los dos porteros que tiene en la plantilla.