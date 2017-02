Víctor Curto: «Marcar un gol importante solo se puede equiparar al nacimiento de un hijo»

La definición de trotamundos del fútbol podría encajar a la perfección a la hora de definir a Víctor Curto, uno de los diez fichajes que han llegado al equipo grana en el mercado invernal. Desde que abandonó las categorías inferiores del Barcelona en 2003, después de cinco años, ha pasado por 13 equipos, repitiendo solo en el Albacete, club en el que militó de 2011 a 2013 y a donde volvió en 2016. A los 34 años ha aterrizado en el Real Murcia, una entidad a la que quiere devolver a Segunda.

-¿Siente algo todavía por el Barcelona? ¿No estará contento con el 4-0 que encajó ante el PSG?

-Estuve cinco años en La Masía. Soy más de ese equipo que de otro. Hay días en el que todo lo que se puede dar mal se da mal. Nadie pensaba que el PSG le iba a meter cuatro goles al Barcelona. Los grandes jugadores deben aparecer en las citas grandes, como la del martes. Por eso no esperaba lo que pasó.

-Después de salir del club blaugrana hay una lista de equipos en los que jugó, desde el Mestalla hasta el Albacete, pasando por un equipo belga.

-Parezco culo de mal asiento si miras mi trayectoria, ya que he estado en muchos equipos, pero no siempre he cambiado de club porque yo quisiera. Unas veces es porque uno quiere mejorar o subir de categoría, otras puedes estar a gusto en un sitio y el club optar por otra gente. En el fútbol todos los equipos buscan goleador y el año que te sale bien sueles tener más ofertas.

-El domingo se estrenó marcando un gol vital para el Murcia.

-Es una sensación de alegría que no se puede describir. Para mí fue una satisfacción enorme. Si los goles te dan la victoria, la satisfacción es mayor. Por mucho que te empeñes acaban llegando por sí solos. Tienes que tener buena actitud y no obsesionarte. Trabajar bien y tener la cabeza limpia también es clave para elegir bien cuando llegue la ocasión de marcar un gol.

-¿Sabe un gol igual en el Linares que en el Real Murcia?

-Hay que saber gestionar la cabeza. Este club tiene una masa social grande y todo tiene más repercusión que en otros clubes. Hay que gestionar eso para que no te afecte. Un gol es lo más bonito del fútbol, pero si no ganas no sirven para nada.

-Dicen que no se puede describir la sensación de marcar un gol.

-Si no has jugado al fútbol es complicado entenderlo. Pero hay pocas cosas más importantes. La sensación más espectacular que he tenido en mi vida fue el nacimiento de mi hija. Es otra sensación que el que no la ha vivido no la conoce y que tampoco es posible de describir.

-El gol más importante de su carrera debe haber sido el que le marcó al Atlético de Madrid en 2012, que dejó a los colchoneros fuera de la Copa.

-Eliminamos de la Copa a un club como el Atlético de Madrid y sí tuvo notoriedad, tanto en España como en la ciudad de donde era el club. En cuanto a repercusión mediática, marqué uno en Bélgica que fue muy sonado, ya que lo metí de volea desde el borde del área. Me llamaron incluso del Daily Mirror diciéndome que podrían nominarlo gol del año. En cuanto a repercusión, puede que sea el más importante, pero en cuanto al valor, porque eliminamos a un club de Primera, fue el del Vicente Calderón. Al Murcia le metí uno con el Jaén, en Segunda, el año que casi asciende con Julio Velázquez.

-Hizo mucho para venir al Murcia.

-Era una buena oportunidad para mí y para mi familia. No me lo pensé. Tenía claro que si el Murcia me quería, yo también quería venir. Mejoraba profesionalmente, como futbolista me volvía a sentir bien en un club tan importante y con tanta historia.

-¿Y cómo se siente ahora?

-Muy bien. En el equipo había muchos movimientos y era una situación que no era fácil, aunque es la ley del fútbol. Desde el principio nos han acogido muy bien a los nuevos. El día a día, en el tema personal, es muy fácil y las sensaciones, buenas.

-¿Tiene el Real Murcia posibilidades de ascender?

-Todavía queda mucho. Tenemos todas las posibilidades que pueda haber. Quedan muchos puntos y estamos a solo uno del 'playoff'. Y todos los que entran en la fase de ascenso pueden subir. Tenemos la mente en el siguiente partido, pero sabemos donde estamos y que tenemos que meternos en el 'playoff'.

-¿Siente presión el vestuario?

-Todos sabemos a qué hemos venido al Real Murcia y tenemos que estar preparados mentalmente para afrontar la presión de un club como este. Cada uno se mete la que quiere. Cuando uno da todo de sí, no tiene que meterse más presión.

-¿El equipo va a carburar?

-Solo nos falta generar más ocasiones. Estamos haciendo un bloque sólido, hay que terminar de conocernos para hacer más cosas arriba.

-¿Qué le parece Paco García? ¿Está capacitado para ascender al Murcia?

-Es un hombre cercano. Parece reservado y no habla mucho, pero en la cercanía te pregunta mucho de fútbol. Está capacitado para llevar el vestuario porque con él estamos recortando puntos a los de arriba. Debemos seguir como estamos. Si los jugadores no ayudamos, los entrenadores, por muy buenos que sean, no consiguen los objetivos. Lo ayudamos y lo demostramos a diario.