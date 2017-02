Un hueso para tocar el 'playoff'

El Real Murcia acaricia el 'playoff'. Está a un punto y hoy tiene la oportunidad de dormir en la cuarta posición si consigue ganar al Granada B en su estadio. Una labor que no será sencilla por los resultados del rival como local y por las importantes bajas que tiene el técnico murcianista, que están siendo todo un quebradero de cabeza.

EL PARTIDO 17.00. García Gómez (extremeño). Lluís Panagumá. Paco García.

Una victoria del conjunto grana en el Nuevo Los Cármenes supondría un paso adelante de cara a sus aspiraciones de aquí al final del campeonato. Van pasando las jornadas, y los pimentoneros han dejado pasar muchos trenes con destino a la zona de 'playoff'. En Granada se espera que el conjunto murcianista se reivindique y demuestre su potencial de una vez por todas. Sobre todo fuera de casa, donde ha sumado dos de los últimos nueve puntos jugados.

Paco García reconoció ayer que le está costando confeccionar una alineación para esta encuentro. Desde la portería hasta el ataque, pasando por la zaga. Parece que la única línea que no va a tocar es la del centro del campo. Bajo palos, lo normal es que reaparezca Diego Rivas, tras su partido de sanción, aunque el buen hacer de Simón en el partido y medio que ha tenido podría hacerle cambiar de opinión. Por otro lado, las bajas de los sancionados Golobart y Pumar en defensa trastocan completamente los planes del técnico, que podría colocar a Morante en el centro de la zaga y hacer debutar a Alberto López en la banda izquierda. Aunque ayer mismo dudaba en desplazar a Josema al lateral, lo que haría que Borja debutase junto a Morante. La tercera incógnita aparece por la baja de Guardiola, que no puede jugar ante el equipo del que vino cedido. Paco García podría apostar por hombres más verticales, como Rubén Ramos o Isi como enganche, o bien reforzar el centro del campo introduciendo más músculo, con Adri Cruz o Armando. La otra opción es meter de inicio a Pablo Aguilera, junto a Curto, y demostrar claramente que va con todo a por la victoria.

LAS CLAVES

1 Marcar primero supone dar un paso de gigante hacia la victoria. A los granas les falta pegada y tendrán que saltar al campo concentrados para intentar adelantarse



2 Juventud y velocidad son las principales armas del filial del Granada. El conjunto andaluz basa su juego en la presión en el centro del campo para robar el balón y contragolpear con rapidez; los errores en esta zona pueden costar muy caros



3 Paco García reconoce que tiene dudas en varias posiciones; no tiene claro quién jugará de portero, quién defenderá por la izquierda y qué delantero acompañará a Curto en ataque

«Ahora mismo, toda la plantilla tiene una competitividad altísima. En los entrenamientos hay muchísima igualdad y cualquier matiz puede hacer que aparezca un futbolista u otro», dijo ayer el técnico. Refrendó sus palabras cuando dio la lista de convocados, a la que regresan Isi y Adri Cruz, que no estuvieron la semana pasada, y se han caído Javi Saura y Roberto Alarcón.

El vestuario no da muchas vueltas al hecho de no haber alcanzado aún el 'playoff' porque, como explica su técnico, «hay que estar arriba en la última jornada». En este sentido, no cree que los tres primeros equipos tengan garantizada su participación en las eliminatorias de ascenso porque «está todo muy abierto». Sobre el derbi entre el Lorca y el Cartagena, fue claro al señalar que «si nosotros ganamos cualquier cosa que pase en el derbi será positivo».

El filial granadino se crece cuando juega en casa, como ha demostrado en los últimos siete encuentros ante su afición, en los que ha ganado cinco y ha empatado dos. Además, sus victorias como local han sido solventes, con una media de casi tres goles por partido, lo que han convertido a los granadinos en el equipo más goleador del grupo, junto con el Lorca, que es el líder de la tabla, con 39 goles. Enfrente estará un Real Murcia que solo ha recibido un gol en las tres últimas salidas. «Defensivamente estamos muy bien. Estamos siendo capaces de minimizar el potencial de todos los equipos y eso es lo que debemos hacer también ante el Granada B».

Media de 21 años

La del Granada B es una plantilla muy joven, con una media de 21 años, y muy internacional, ya que cuenta con futbolistas de Brasil, Colombia, Chile, Polonia, Perú, Ghana, Gambia, Camerún y Malí, además de los españoles. Esa juventud les ha llevado a perder partidos por falta de experiencia y la irregularidad para mantener el ritmo del partido en los últimos minutos, pero también les ha aportado el desparpajo y velocidad que les convierte en un equipo alegre, que busca el contragolpe insistentemente. «Es un equipo con un potencia individual tremendo», advierte Paco García. Su máximo goleador es Matheus, que lleva 12 tantos, y por el que está interesado el UCAM para reforzar su ataque de inmediato ante la baja de larga duración de Luis Fernández. Para recibir al Real Murcia, no podrán contar con Sulayman por sanción, ni con Hongla ni Mallé, que han sido convocados con el primer equipo.