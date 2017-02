Esperando a Guardiola, Rayco, Juanjo y Elady

Han pasado veinte días desde que el mercado invernal echó la persiana y más de un mes y medio desde que David Sánchez, la primera incorporación del director deportivo Deseado Flores, debutara con la camiseta grana. Desde entonces, el nuevo Real Murcia, transformado con diez nuevos fichajes, ha disputado seis partidos y ha obtenido nueve puntos de dieciocho posibles. Una renta escasa teniendo en cuenta que el equipo de Paco García necesita recuperar terreno, aunque son unos guarismos aceptables debido a que los rivales han sido el Lorca, el Villanovense, el Jumilla, el Melilla y el Granada B, todos equipos de la zona alta, además del Linense, que puso contra las cuerdas a un cuadro grana mermado por la expulsión más que evitable de Golobart.

Tras la llegada de los diez fichajes invernales y la salida de jugadores que estaban llamados a ser determinantes en la plantilla diseñada por Fernández Romo, el Real Murcia ha mejorado, pero aún no ha dado el salto de calidad que necesita para agarrarse con fuerza al 'playoff' y no soltarse hasta que llegue el mes de mayo. A los jugadores que se han puesto a las órdenes de Paco García en las últimas semanas se los puede dividir en tres categorías: los que están cumpliendo con las expectativas, los que tienen que dar un poco más y los que aún no han tenido oportunidades suficientes para demostrar su valía.

Personalidad y carácter

PRIMER BALANCE Víctor Curto

Delantero

Está cumpliendo con las expectativas. Ha marcado dos goles con la camiseta grana, ante el Linense y el Granada B. Josema

Defensa

Está siendo la gran sorpresa. Juega de central y también de lateral izquierdo. David Sánchez

Centrocampista

Ya suma seis partidos como grana. Tomó los galones desde que llegó. Se encarga de la estrategia. Rayco

Delantero

No ha encontrado el gol, aunque comenzó de extremo, una posición que no es la suya. Juanjo

Defensa

Está cogiendo el tono dado que no había jugado en el Cádiz. Aporta profundidad y solidez. Elady

Centrocampista

Su rendimiento es de aprobado, pero todavía tiene que soltarse más y adaptarse a su nuevo rol. Sergi Guardiola

Delantero

Solo ha participado en dos partidos y aún no está a su máximo nivel. Es el '9' de Deseado. Borja Gómez

Defensa

Solo ha jugado un partido, pero deja entrever su jerarquía y su fiabilidad. Necesita más ritmo. Pablo Aguilera

Delantero

Jugó en Granada por la ausencia de Sergi Guardiola, aunque ya ha brillado en el Imperial. Alberto López

Defensa

No ha debutado con el primer equipo, aunque tendrá competencia con Pumar y Josema.



Hay tres nombres propios que están brillando sobre el resto de fichajes llegados en el mes de enero. Son David Sánchez, Víctor Curto y Josema. El sevillano fue el primero en aterrizar, desde el Baleares, donde había jugado todo desde el principio de campaña. Y de primeras relegó a un segundo plano a Armando, Saura y Adri Cruz. En su estreno con la camiseta grana, el 15 de enero ante el Villanovense, ya se encargó de botar todas las jugadas de estrategia y su participación fue clave en el gol definitivo que llegó en el descuento del choque, tras un centro al área que entre Golobart y el portero visitante transformaron en el 2-1 final.

Sánchez está aportando experiencia y fiabilidad en el centro del campo. Igual que Curto, que en cinco partidos con la camiseta del Real Murcia ha marcado dos goles, uno frente al Linense y el último ante el Granada B. Dos choques que han proporcionado cuatro puntos a los murcianos. El tarraconense ya ha marcado, en solo cinco partidos, los mismos goles que Borjas Martín en toda la primera vuelta y dos más que Wilson Cuero, el delantero estrella fichado por el Real Murcia en verano y que se fue a Lorca sin marcar.

El buen rendimiento de David Sánchez y Curto era más previsible que el de Josema, un defensa de veinte años que llegó procedente del Almería B, de Tercera. El jugador de Lorquí ha sido la gran sorpresa del mercado invernal grana, ya que en cuatro partidos ha demostrado su solvencia, fiabilidad y polivalencia. No ha soltado la titularidad desde hace cuatro semanas y el pasado sábado, por la ausencia de Pumar por sanción, ocupó la demarcación de lateral izquierdo, posición en la que también brilló. A Josema no le ha podido ni la presión ni el peso del escudo, e incluso ha mostrado su peligro de cabeza a balón parado.

Entrega sin fortuna

Un escalón más abajo están Elady, Rayco y Juanjo. El extremo jienense ha disputado ya cinco partidos como grana y se ha asentado en la titularidad en las dos últimas jornadas. El exjugador del Mancha Real aún no ha marcado con el Murcia, a pesar de que en su anterior equipo hizo diez goles en la primera vuelta. No obstante, pelea y se intenta adaptar a su nuevo rol, ya que el Murcia no juega para él, como pasaba en el club andaluz. Rayco llegó al Murcia sin ser titular indiscutible en la Ponferradina y juega pegado a la banda, una posición que no es la suya. En Granada, y ante la ausencia de Guardiola, jugó de mediapunta y su nivel subió. El que también puede dar más es Juanjo, que todavía no está al cien por cien. Llegó al Murcia después de jugar solo dos partidos de Copa con el Cádiz y, para colmo, cuando se disponía a jugar su segundo partido como grana en Melilla tuvo que descansar por una lesión. Aún así, es fiable atrás y solo le falta más regularidad y confianza.

Las grandes incógnitas

Del resto, Sergi Guardiola ha jugado 157 minutos y todavía no ha marcado. Ya demostró su carácter cuando fue sustituido en su estreno en la Nueva Condomina, cuando pegó una patada a una botella de agua a solo unos metros de Paco García. Ha dejado destellos de su calidad, pero aún tiene que afinar la puntería. Igual que el central Borja Gómez, uno de los grandes fichajes, que solo ha jugado noventa minutos y que apunta a titular por su experiencia. Aguilera, que también ha debutado y que marca con el Imperial, y Alberto López, esperan su oportunidad en el banquillo.