El Murcia o el penalti imposible

Si la campaña del Real Murcia no está siendo como se esperaba, ya que todavía no ha conseguido pisar la zona noble de la clasificación, y si a los jugadores se les achaca una falta de efectividad notable para marcar, no es menos cierto que esta temporada los colegiados se han olvidado de pitar algún penalti a favor del Murcia. Así lo demuestra el dato de que en las 26 jornadas que han transcurrido no le han señalado ni un solo penalti a su favor y no ha sido porque no se hayan producido situaciones para pitar la pena máxima.

En las últimas jornadas, en las que los acercamientos del Real Murcia al área rival han sido constantes, ha habido varias acciones polémicas en el área rival, sin que se pitase penalti a favor de los granas. Así pasó en Granada en una acción en la que un defensa rival golpeó con la mano dentro del área un balón centrado. También en el último partido en casa, en el que tanto Elady como Juanjo, que recibió un codazo en la boca y encima fue amonestado por protestar la acción, fueron objeto de dos claros penaltis que el colegiado no vio. Y en Melilla el propio Elady recibió una falta por detrás dentro del área cuando se disponía a asistir a un compañero. Además, ha habido a lo largo de la temporada otras situaciones similares. Como sucedió en la Nueva Condomina frente al Marbella, cuando un defensa tocó el balón con la mano y en otra jugada Borjas fue arrollado por detrás.

Junto al Linense

Se desconoce quién puede ser el 'lanzapenaltis' grana, aunque hay especialistas como Elady, Curto, David Sánchez y Guardiola

Estas acciones son un factor más a tener en cuenta a la hora de analizar los pobres números de cara al gol del Murcia. Junto a la Balompédica Linense, los granas son el único equipo del grupo IV que no han tenido la oportunidad de transformar el lanzamiento desde los once metros. Eso ha provocado que no se sepa quién será el encargado de ejecutar los penaltis, aunque lo más probable es que sea uno de los últimos fichajes.

Esta temporada Elady marcó tres de los diez goles que llevaba con el Mancha Real desde los 11 metros. Por su parte, Curto logró con el Linares dos tantos desde el punto de penalti de los diez que consiguió allí. Además, hay otros especialistas. Uno es David Sánchez, que en una sola temporada en el Melilla, en la que marcó 13 tantos, logró 8 en el duelo directo contra el portero; otro es Guardiola, quien en su mejor etapa, vivida en el Eldense, anotó cuatro de los 17 tantos desde el punto de penalti.

De los jugadores que llevan toda la temporada en el Real Murcia, Rubén Ramos es el que también podría cobrar protagonismo en esas dotes, ya que en su paso por el Fuenlabrada marcó 14 goles, 5 de los cuales fueron desde los once metros. Alguno de ellos heredará el legado de 'lanzapenaltis', que el año pasado recayó en las botas de Chavero, que lanzó siete y solo falló uno; además, también anotó un penalti Arturo y otro lo erró Javi López.

Mañana tienen ante el Recreativo de Huelva la oportunidad de poner fin a esta mala racha de penaltis no señalados. El conjunto onubense es de los equipos del grupo IV al que más faltas le han pitado dentro del área, con un total de 7, tan solo superado por el Córdoba B, La Roda y Mancha Real, que llevan 8, y el Real Jaén, que ha hecho 9. Curiosamente, todos ellos son futuros rivales del conjunto grana antes de terminar el curso.

Por otro lado, la Federación de Peñas Murcianistas cuenta con una agrupación que centra su atención en los lanzadores de penaltis. Se trata de la peña 'El Punto de Penalti', que preside Pedro Corbalán, y que cada año al terminar el campeonato organiza una cena para dar el premio al máximo goleador del equipo desde los once metros. Esta temporada y ante la actual tesitura, el galardón continúa desierto.