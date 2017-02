«Al final de temporada seré un técnico mejor»

Paco García no se podrá quejar. Aunque arrancó la temporada con un equipo desequilibrado y cargado de carencias, tras la revolución llevada a cabo por Deseado Flores en el mercado invernal el vestuario grana se ha llenado de jugadores con potencial, hambre y caché para defender la camiseta grana. Ahora le toca al técnico del barrio del Carmen tomar decisiones y elegir el mejor once posible: «Tengo clarísimo el equipo. Tengo claro cómo podemos hacer daño al Recreativo, no hay ninguna duda. Sé qué equipo pondré», dijo ayer sobre el choque de esta tarde.

JORNADA 27 16.30 (7TV). : Mena Gimeno (C. Valenciano). Paco García. Juanma Pavón.

El único futbolista que parece no estar al cien por cien para hoy es Juanjo, aquejado de un problema muscular que le ha impedido ejercitarse esta semana con normalidad. Aun así, Paco García ha querido jugar al despiste y no desvelar si el lateral murciano está disponible o si José Ruiz ocupará su lugar en el once. En el resto de posiciones también hay disputas y mucha competencia. El dilema de la portería parece decantado ligeramente hacia Simón, que ha quitado la titularidad al experto Diego Rivas. «Tengo dos grandísimos porteros. Simón lo está haciendo bien en los entrenamientos y en los partidos. Puede aparecer uno u otro», dice García, al que no le preocupa que Rivas baje los brazos. «Está teniendo una gran actitud todo el año. Es el jugador que todo entrenador quiere tener. Trabaja al cien por cien, su actitud es máxima, ha tomado el rol de la capitanía y de animar al grupo. Hay que darle un diez», asegura.

En la zaga, con la vuelta de Golobart tras permanecer un partido sancionado, hay 'overbooking' de defensas para solo cuatro posiciones. Mientras que Juanjo y José Ruiz pelean por el lateral derecho, Fran Morante, quien sustituyó a Golobart con éxito la pasada semana, puede volver a repetir en detrimento del catalán. Pero donde más lío hay es en la parte izquierda. Josema jugó tres partidos como central izquierdo mostrando un gran nivel. La pasada semana lo hizo de lateral izquierdo por la ausencia de Pumar, rindiendo también a un gran nivel. Por lo tanto, con la vuelta de Pumar y contando también con la experiencia de Borja Gómez, Paco García tendrá que decidir cuál de los tres se queda fuera del equipo inicial, aunque todo hace indicar que el lateral gallego lo tendrá complicado para recuperar su puesto.

SUS FRASES Un examen continuo «Nunca había sentido tanta presión estando en el banquillo, pero tengo que sacar todo lo positivo» El Recreativo, en apuros «Está luchando contra la adversidad y su vestuario está unido. Es un equipo importante, con jugadores con experiencia y que está siendo muy competitivo» El camino hacia la victoria «Nosotros nos tenemos que concentrar más en cómo conseguir los puntos que en la tabla, va a ser un partido muy igualado»

Vuelve Guardiola

Es una tesitura a la que también se enfrenta el entrenador del Murcia en el centro del campo, donde hay cinco candidatos (Armando, Diego Benito, Adrián Cruz, Rubén Ramos y Javi Saura) para acompañar a David Sánchez, indiscutible desde que llegó. El Murcia necesita jugadores con más puntería arriba y Sergi Guardiola podría reaparecer. La clave es quién jugará junto a él. Para la media punta, además de Víctor Curto, Paco García se ha encontrado con la sorpresa agradable de Rayco, que demostró sus virtudes en esa posición el sábado pasado ante el Granada B: «Por dentro tiene mayor rendimiento y mayor productividad. Ahora está más cerca de jugar en la media punta que de hacerlo por fuera», asegura el técnico grana respecto a la posición del canario en el campo.

Paco García no siente miedo ni mal de altura por la exigencia a la que se enfrenta cada semana, donde cada partido es una final para él: «Es una experiencia y un aprendizaje. Es una evolución en mi capacidad como entrenador. Tengo que sacar siempre lo positivo. Nunca había sentido tanta presión, pero si quieres evolucionar como entrenador tienes que superar muchos momentos. Estoy convencido de que al final de temporada voy a ser mejor entrenador que cuando vine».

Paco García sabe a qué tipo de partido se va a enfrentar: «Cuando un equipo se mete atrás es un muy difícil presionarle arriba. El Granada B juega a otra cosa y lo pudimos hacer. Pero esperamos a equipos que se meten atrás, es lo que hacen los equipos en la Nueva Condomina», asegura.

El Recreativo de Huelva es un histórico que pasa por un mal momento en lo institucional y en lo deportivo. Acuciado por las deudas, los problemas en los despachos se trasladaron a los terrenos de juego y se metió en la parte baja desde el principio. En las últimas semanas ha comenzado a sacar la cabeza: «Los puntos son necesarios para todos los equipos, el objetivo del Recre es la permanencia y el nuestro, meternos arriba. Tenemos que concentrarnos más en cómo conseguir los puntos porque el partido va a ser complicado, hay mucha igualdad», dice García.

El equipo de Pavón no se arrugará en la Nueva Condomina: «El Recre está luchando contra la adversidad y su vestuario está unido. Es un equipo importante, con jugadores con experiencia en categorías superiores que en las últimas semanas ha sido competitivo y está sacando muchos puntos», afirma.