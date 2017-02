El Real Murcia destituye a Paco García

Deseado Flores, director deportivo del Real Murcia, tiene una máxima: no tomar una decisión en caliente, con el partido recién acabado. Por eso ayer no destituyó a Paco García, tras empatar a dos con el Recreativo en un choque vital para sus aspiraciones. Pero tras consultar con la almohada y con sus colaboradores más cercanos, ha decidido destituir al técnico murciano. 27 jornadas sin entrar en el 'playoff' y la sensación de que el vestuario se le ha ido de las manos son el motivo. Flores cree que necesita un golpe de efecto en el vestuario para intentar meterse en el 'playoff' en la últimas once jornadas de Liga.

Por lo tanto, Paco García ya es historia desde hace unos minutos y ahora el director deportivo grana está cerrando la contratación de Vicente Mir, extécnico del Hércules. Su fichaje se puede cerrar en las próximas horas, aunque antes deberá pagar al Betis de Valladolid parte de lo que aún le debe por los derechos de formación de Sergio Escudero si quiere que el equipo castellano retire la denuncia interpuesta ante la Federación que ahora mismo le impide fichar.