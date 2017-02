Vicente Mir: «Si no creyera en el ascenso del Real Murcia, no habría venido»

Vicente Mir ya ejerce como entrenador grana. Tras pasar por Cobatillas y conocer a su nueva plantilla, dirigió su primera sesión de entrenamiento. Estuvo acompañado de Óscar Sánchez, que vuelve a la primera línea de fuego tras la marcha de Paco García, y Pedro Quesada, el único técnico que sigue de la etapa anterior. Después se desplazó a la Nueva Condomina y aseguró que no le asusta el reto que le ha puesto Deseado Flores encima de la mesa.

“Llego con mucha ilusión. Conozco al equipo, lo he visto en dos ocasiones. Conozco a todos los jugadores, son conocidos y los he seguido en los últimos años. Hay poco margen de error, solo nos vale ganar para llegar arriba. Tenemos un equipo con mucho potencial y vamos a pelear por el ascenso. Estoy convencido de que lo podemos conseguir, si no, no hubiera venido”, afirma el nuevo entrenador grana.

El objetivo lo tiene claro desde que el domingo por la tarde lo llamó Deseado Flores: “Estamos a tres puntos del 'playoff', y aunque hay varios equipos que aspiran a meterse en el 'playoff', creo que tengo una plantilla capacitada, con muy buenos futbolistas. Vamos ir a por las once victorias de la Liga más otras seis del 'playoff'. A los jugadores les he visto muy implicados”, afirmó, tras dirigir la primera sesión de entrenamiento.

Mir no quiere hablar de la etapa anterior:“Cada entrenador tiene una forma de ser. Yo intento sacarle el máximo rendimiento al futbolista e intento que los entrenamientos tengan mucha intensidad. A los jugadores habrá veces que hay que decirles que son muy buenos y cuando hace mal las cosas también hay que decírselo”.