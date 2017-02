«Soy una persona que va de frente»

murcia. Vicente Mir ha firmado hasta el final de la temporada con el Real Murcia y ya ejerce como entrenador grana. Es un técnico con carácter, con personalidad, el que va a sustituir a Paco García, un entrenador al que le ha venido grande un equipo con tanta exigencia como el grana. Tras pasar por Cobatillas y conocer a su nueva plantilla, dirigió su primera sesión de entrenamiento. El nuevo preparador grana no necesita mucho tiempo de adaptación: «Llego con mucha ilusión y conozco al equipo, ya que lo he visto en dos ocasiones. Conozco a todos los jugadores, ya que los seguí en los últimos años. Hay poco margen de error, solo nos vale ganar para llegar arriba. Tenemos potencial y vamos a pelear por el ascenso. Estoy convencido de que lo podemos conseguir, si no, no hubiera venido», afirmó en su presentación.

El objetivo del Murcia lo tiene claro el valenciano desde que el pasado domingo recibió la llamada de Deseado Flores: «Estamos a tres puntos del 'playoff' y, aunque hay varios equipos que aspiran a meterse en el 'playoff', creo que tengo una plantilla capacitada, con muy buenos futbolistas. Vamos ir a por las once victorias de la Liga, más otras seis del 'playoff'. A los jugadores les he visto muy implicados», afirmó, tras dirigir la primera sesión de entrenamiento en la que será su casa hasta el próximo mes de junio.

Mir no quiere hablar de la etapa anterior de Paco García, ni tampoco de los motivos por los que el equipo grana no está más arriba en la clasificación: «Yo no conozco cómo estaba trabajando Paco García, yo sé lo que voy a hacer yo. Cada entrenador tiene una forma de ser. Yo intento sacarle el máximo rendimiento al futbolista e intento que los entrenamientos tengan mucha intensidad. A los jugadores habrá veces que haya que decirles que son muy buenos y otras, cuando hagan mal las cosas, también habrá que decírselo».

SUS FRASES Vicente Mir, técnico del Murcia «Estoy convencido de que podemos subir, si no, no hubiera venido. Tenemos potencial» «Vamos a ir a por las once victorias que quedan en la Liga, y también a por las seis del 'playoff'» «Me gusta que mi equipo lleve la iniciativa del juego, que presione al rival en el campo contrario» «Aquí tenemos menos margen de partidos que cuando llegué al Hércules, aunque el reto es igual de exigente»

Orden e intensidad

Sus equipos suelen ser muy ordenados e intensos: «Me gusta salir de atrás. Me gusta que el equipo lleve la iniciativa, quse presione en campo contrario. Si te aprietan mucho, habrá que buscar las segundas jugadas», dijo. Vicente Mir llega después de su experiencia en el Hércules, una entidad en la que se dan unos condicionantes parecidos a los que se va a encontrar en el Real Murcia. Sobre todo sabe que tiene enfrente un club con urgencias y endeudado, que necesita subir a Segunda: «Se aprenden muchas cosas en todos los equipos. Cogí en Alicante un conjunto veterano, con mucha experiencia. Aquí tenemos buenos jugadores, igual que los tuve en el Hércules, aunque el margen es más pequeño ahora. Este reto es exigente, igual que lo fue el del año pasado».

Los jugadores ya lo conocen: «He querido hacerles ver lo que quiero, cómo soy, aunque ya me irán conociendo. Soy una persona que me considero verdadera, que voy de frente, y eso un futbolista, a la larga, lo agradece», dijo ayer el nuevo técnico grana.