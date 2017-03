La mejor plaza para debutar

El Real Murcia tiene este domingo una de las salidas más fáciles de toda la temporada, según demuestran los números del San Fernando esta campaña en su estadio. Además, el conjunto gaditano atraviesa el momento más bajo de la temporada, al haberse convertido en el peor equipo del grupo IV en el año 2017. Al tópico de 'a técnico nuevo, victoria segura', se suma el favorable rival ante el que le ha tocado estrenarse a Vicente Mir, aunque todavía no está claro que pueda sentarse en el banquillo el domingo.

La primera de las once finales que tiene el conjunto grana de aquí al final de temporada pasa por lograr una victoria en el estadio Iberoamericano, en el que ya han ganado seis de los trece equipos que han jugado. Tan solo dos salieron derrotados, como fue el caso del Jumilla y el Mérida. Al rival de este domingo del Murcia le cuesta mucho sacar sus partidos en casa porque tiene un promedio de menos de un gol a favor por partido como local. A eso hay que sumarle que no podrá contar con su máximo goleador, Carralero, que fue expulsado en la anterior jornada y no podrá seguir ampliando su cifra de ocho tantos.

Eso sí, los granas tendrán que demostrar que con la llegada de Mir van a mejorar notablemente sus números como visitantes, ya que no han conseguido los tres puntos fuera desde que jugaron el último partido de 2016 en Extremadura. Sin embargo, en los últimos dos meses han cosechado tres empates, en Mérida, Melilla y Granada, y la derrota en Lorca.

Aún no hay acuerdo con el Betis de Valladolid para poder inscribir al nuevo técnico grana

El San Fernando ha pasado de ser el equipo revelación en la primera parte del campeonato y un matagigantes a domicilio, donde ha mostrado la solidez que no ha tenido en casa, y ha conseguido victorias en campos complicados como Lorca, Murcia o Marbella, entre otros, a ser una presa fácil para sus rivales. Y es que en los últimos once partidos tan solo ha sido capaz de sumar 7 puntos. Se ha convertido en el peor equipo de 2017 al obtener solo 5 de los 24 puntos disputados este año. Pese a ello se mantiene en mitad de la tabla, alejado del 'playoff' y acercándose peligrosamente al descenso, del que está a tan solo cuatro puntos.

¿Banquillo o grada?

El Betis de Valladolid todavía no ha retirado la denuncia en la Federación por la deuda que mantiene contraída el Real Murcia con el conjunto pucelano. Ayer el conjunto grana abonó los 25.000 euros que debía haber pagado el pasado 20 de enero para no incumplir con el acuerdo al que llegó el anterior Consejo de Administración, en un gesto que demuestra su buena voluntad por retomar el compromiso de ir pagando como se había acordado. Sin embargo, en Valladolid ya están cansados de tener que ir detrás del Real Murcia y han puesto el caso en manos de sus abogados, que están estudiando el asunto.

La exigencia ahora está en que el Betis de Valladolid quiere un aval con el que el club demuestre que va a pagarle y no volverá a faltar a su palabra por enésima vez. Sin embargo, desde las oficinas de la Nueva Condomina consideran esa reclamación muy complicada de efectuar y les instan a que, una vez pagada la cantidad aplazada que les debían, retiren la denuncia. Un movimiento que se niega, por el momento, a ejercer el equipo de Valladolid para seguir teniendo la sartén por el mango y obligar a los granas a que les paguen los 220.00 euros restantes.

La plantilla grana sigue trabajando con la mente puesta en empezar bien la 'era Mir' en el Real Murcia y poder marcar San Fernando como el punto de partida de una evolución favorable que les meta en el 'playoff'. Todos los jugadores están disponibles y la primera alineación de Mir es una incógnita.