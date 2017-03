Mir mima al vestuario grana

Vicente Mir huye de poner patas arriba el vestuario del Murcia. Cree que no es el momento y apuesta por un cambio silencioso, sin armar demasiado barullo. Desembarcó el pasado lunes en Cobatillas y, tras una semana de entrenamientos, sabe qué argumentos tiene para lograr meter al equipo grana en el 'playoff'. Tiene un once titular prácticamente decidido en su cabeza con el que quiere llevarse la victoria en San Fernando mañana. Eso sí, asegura que no va a dar un vuelco a lo que hizo su antecesor y que va a mantener el bloque de las últimas semanas: «Tengo algo claro, pero todo el once titular no. Tengo dudas en dos o tres futbolistas, pero en las próximas horas decidiré. No creo que vaya a variar mucho el equipo, estamos viendo la plantilla y es el primer partido. Habrá variaciones, pero no habrá siete cambios, ni ocho, ni seis», asegura el técnico valenciano.

Por lo visto esta semana, el cambio más importante en el once puede llegar en la portería, con Diego Rivas de titular y Simón volviendo a la suplencia. Además, probó con una línea defensiva con Juanjo, Golobart, Borja Gómez y Josema, secundada por un centro del campo con David Álvarez y Diego Benito, siendo los perjudicados Armando y Fran Morante, que no estuvo acertado ante el Recreativo. Arriba, tampoco habría demasiadas alteraciones, con una delantera formada por Curto y Guardiola, ayudados en las bandas por Elady y Rayco, que volvería a estar pegado a la línea de cal. «Los veteranos importan, lo mismo que los jóvenes. Todos tienen que aportar, para mí son todos iguales. Vamos a jugar con un 4-2-3-1 o un 4-4-2, con alguna variante por si pasan cosas», dice Mir en relación a su esquema.

Con lo que Mir está más contento es con la actitud de sus nuevos jugadores: «Los veo ilusionados, con mucha intensidad. Todos queriendo demostrar que quieren jugar. Solo llevamos una semana, pero todo lo que me llevo es positivo. Lo peor de todo es que tengo que dejar fuera de la convocatoria a cuatro jugadores y que solo puedo alinear a once, porque todos están demostrando que pueden ir en el once. Esta plantilla es muy competitiva, no me he llevado ningún desengaño».

Una sensación más esperanzadora a la que le invadió cuando se hizo cargo del Hércules el pasado año. Entonces la plantilla no lo quería debido al compromiso de los futbolistas con Manolo Herrero, su antecesor. En Murcia, Paco García no tenía al vestuario tan volcado: «Me he encontrado algo diferente a lo que me encontré en el Hércules. Es un vestuario con el que estoy contento, me gusta. Es muy agresivo, con muchas ganas. No digo que el del Hércules no fuera bueno, pero allí las circunstancias fueron diferentes. Aquí estoy mejor visto desde un principio por todo el mundo. Allí la entrada fue con más dificultades y aquí ha sido mucho más fácil. Los puntos son los mismos que los que había que remontar, pero con el Hércules quedaban más jornadas por delante», afirma.

Mir ya ha mirado de reojo a su rival: «El San Fernando es un equipo competitivo, que se hace fuerte. No creo que llegue arriba, pero tampoco creo que tenga problemas para salvarse. Será peligroso porque querrá hacerlo lo antes posible».

El San Fernando es un recién ascendido a Segunda B, aunque tiene su historia. El Real Murcia ha visitado la localidad gaditana en diez ocasiones, llevándose la victoria en seis de ellas. Casi todas tuvieron lugar en la década de los cincuenta del siglo pasado, cuando el equipo gaditano pasó una década en Segunda. La última vez que el Murcia jugó allí fue en la campaña 1976-77, en Tercera.