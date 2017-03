Estreno agridulce de Mir frente a un rival en crisis

Vicente Mir no se sentará en el banquillo del Murcia esta tarde, pero está dispuesto a que su sello se deje notar en la primera final de las once que tiene por delante antes del 'playoff'. El entrenador valenciano quiere un Murcia más intenso, que tire de carácter y que no se amilane ni en casa ni en campos como el que visitará hoy. Por eso, además de inculcar nuevos conceptos tácticos esta semana, Mir se ha dedicado a recuperar anímicamente a sus jugadores, a hacerles ver que la distancia con el cuarto es salvable y que la Liga tiene que dar aún muchas vueltas de aquí al final.

JORNADA 28 17.00 horas (7TV). Hernández Maeso (C. Extremeño). Antonio Méndez. Vicente Mir.

Por eso Mir, que finalmente no estará a pie de campo porque el finiquito de Paco García, su antecesor, no está resuelto, no va a hacer ninguna revolución y va a dibujar un once titular muy parecido al que alineaba Paco García en sus últimas apariciones. De hecho, en la lista de futbolistas que viajan a San Fernando no hay demasiadas sorpresas. Solo la ausencia, por motivos técnicos, de Rubén Ramos, que se suma a la de Javi Saura, Alberto López y Fran Morante, el central que firmó un pésimo partido contra el Recreativo de Huelva y al que Mir ha preferido dejar en Murcia para que limpie la cabeza. Además, tampoco viajará a tierras gaditanas Alberto Aguilera, el goleador del filial para el que Mir no tiene sitio, de momento.

Por lo que ha probado el nuevo entrenador, Diego Rivas volverá a la portería en detrimento de un Simón que mostró su enfado días atrás cuando Mir lo colocó entre los suplentes. La experiencia ha ganado a la juventud en la elección del entrenador, mientras que Juanjo, Golobart, Borja Gómez y Josema formarán la línea de cuatro atrás. José Ruiz y Pumar, que también están en la lista para San Fernando, esperarán una oportunidad desde el banquillo.

David Sánchez, con galones

En el centro del campo, David Sánchez seguirá siendo el capitán general, aunque falta por ver quién será su acompañante, una elección para la que hay tres candidatos: Armando, Adri Cruz y Diego Benito. En función de lo que ha probado esta semana, Rayco y Elady estarán en los costados mientras que en el centro estará Víctor Curto, una línea de tres que secundará a Sergi Guardiola, que apunta de nuevo a titular como delantero de referencia, una posición distinta en la que jugó frente al Recreativo de Huelva.

El San Fernando, un recién ascendido que no pasa por su mejor momento, se está acercando poco a poco a los puestos bajos de la clasificación. De hecho, se ha situado a solo tres puntos del descenso tras sumar solo un punto en los últimos cinco partidos. Con una diferencia de goles negativa de 11, el San Fernando tiene su punto débil en casa. A excepción de La Roda, ningún equipo ha sumado menos puntos como local que el rival grana. En el Bahía Sur ha obtenido 11 puntos de los 32 que tiene en su casillero, sumando solo dos victorias y cinco empates, sucumbiendo en otros seis choques. Con esos guarismos parece el escenario perfecto para que el Murcia comience a retomar el vuelo.