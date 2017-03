Un horizonte gris sin el 'playoff'

Meterse en el 'playoff' de ascenso a Segunda nunca ha sido tan vital para el Real Murcia. Pese al desembolso de 400.000 euros del empresario Raúl Moro (pagó otros 65.000 hace dos semanas) y la revolución llevada a cabo por Deseado Flores, el equipo grana se encuentra en una situación deportiva preocupante: a cinco puntos del cuarto clasificado, a falta de diez jornadas para el final de la Liga y con otros cuatro aspirantes para una sola plaza colocados en una posición mejor que los granas. Nunca, ni en los peores vaticinios hechos por Moro y Flores cuando se plantearon entrar en el Murcia, hubieran pensado encontrarse tan lejos de los cuatro primeros a falta de diez partidos para el final de la Liga.

El futuro del Murcia puede ser oscuro si no alcanza el 'playoff'. El grupo de Raúl Moro siempre habló de un proyecto a largo plazo en el equipo grana y que no pasaría nada si el ascenso no llegaba al primer intento, pero más de dos meses después de su llegada todos sus movimientos van encaminados a ascender esta temporada sí o sí, como si no hubiera más oportunidades. Si la temporada acaba en mayo, el club quedará tocado económicamente al no disfrutar de los ingresos de los partidos más atractivos de la temporada. La campaña de abonos invernal tampoco ha dejado en taquilla lo previsto por la mala marcha del equipo. Sin ascenso, el castillo de naipes se puede desmoronar: el Murcia no tendrá derecho a recibir los 7 millones que le corresponderían por jugar en la categoría de plata el próximo curso, un dinero vital para su subsistencia y con el que sueña Moro. O la plantilla grana pisa el acelerador o el próximo mes de junio el Murcia se enfrentará al abismo.

Una nómina de 65.000 euros

Aira pidió cobrar en efectivo su finiquito el año pasado tras ser despedido, como ahora Paco García

Flores se comprometió a pagar el 20 de febrero el primer plazo del finiquito a los jugadores despedidos, pero el club no ha cumplido

Con la remodelación invernal, el Real Murcia tiene una plantilla para ser campeón de grupo. Tras la revolución que Deseado Flores llevó a cabo en el vestuario y la llegada de diez jugadores (la mayoría de nivel contrastado para un equipo de la zona alta), la nómina mensual de la plantilla de futbolistas se elevó a cerca de 65.000 euros. El equipo grana se permitió ciertos lujos de los que no pueden disfrutar la mayoría de sus competidores en el grupo IV de Segunda B, como por ejemplo firmar un contrato hasta el final de temporada a Sergi Guardiola por 70.000 euros o de 50.000 para Borja Gómez, entre otros. Además, pescó a jugadores muy cotizados de Segunda B pagando traspaso por ellos, como fue el caso de Elady (Mancha Real) y Víctor Curto (Linares). Junto a David Sánchez y Rayco, son futbolistas con contratos altos. Si el Murcia se descuelga del 'playoff', contar con una nómina mensual tan elevada puede ser una losa muy pesada.

Nerviosismo en las oficinas

La situación de los trabajadores del club no es nada cómoda. Con el mes de marzo ya avanzado, el personal de oficinas de la entidad acumula tres meses sin cobrar (diciembre, enero y febrero) y vive con miedo ante los recortes de personal que puedan llegar en los próximos días. De momento, han caído Víctor Alonso (gerente) y María José Nicolás (empleada), pero el grupo de Moro tiene la intención de continuar con la reestructuración de personal, ya que entiende que esta está sobredimensionada y que no hay trabajo en el club para tantos trabajadores. Cabe recordar que los despidos no son gratis y que en las oficinas granas hay trabajadores que acumulan varios lustros de antigüedad. No será una operación barata para el club.

Una revolución costosa

El Real Murcia sacó de la plantilla en el pasado mercado invernal a jugadores con contrato en vigor . Eso sí, lo hizo a lo grande, comprometiéndose a pagar en algunos casos el cien por cien de la ficha firmada a principios de campaña, como fueron los casos de Paris Adot y Titi, jugadores que llegaron con Fernández Romo. Para el resto, el club grana se comprometió a abonarles en torno al 75% de la ficha que restaba hasta el final de temporada, en compensación por romper sus contratos antes de tiempo y de forma unilateral. Para el pago de las indemnizaciones se acordaron varios plazos, señalando el 20 de febrero como la fecha del primero. Pues bien, ese pago ya lo ha incumplido el club grana y algunos jugadores ya están decididos a acudir a la AFE.

Los tribunales, a escena

Despedir a Fernández Romo, Víctor Alonso y Paco García no va a salir gratis al Real Murcia. En el caso del director deportivo grana, hay polémica. Aunque el madrileño manifestó a Víctor Alonso y Martínez Abarca su intención de marcharse ante la llegada de Moro para aprovechar que tenía otras ofertas (cuando estos aún eran el gerente y el presidente del club), ahora pelea por la totalidad de su contrato y no la indemnización por los seis meses trabajados que le ofrece el Murcia. Su caso está en los tribunales tras no llegar a un acuerdo de conciliación y Fernández Romo exige cerca de 20.000 euros al Murcia. Víctor Alonso, que también fue despedido la semana pasada, no quiere llegar a juicio, pero tampoco quiere renunciar a su indemnización, cercana a los 60.000 euros. El madrileño sumaba casi 18 años de trabajo en la entidad y su sueldo como gerente era superior a los 50.000 anuales.

Deseado Flores aseguró que Vicente Mir se sentaría en el banquillo grana ante el San Fernando, pero tuvo que dar marcha atrás tras no llegar a un acuerdo con el técnico del barrio del Carmen, que exige el pago de los cerca de 17.000 que le adeudaba el club hasta el final de temporada para firmar su finiquito. García, que conoce de otros incumplimientos actuales del club, no acepta los cuatro pagos de 4.000 euros que le propuso la entidad, ya que abandonó su puesto de profesor para dirigir al Murcia y está intentando asegurarse un ingreso vital para su economía familiar. García entiende que, si firma el finiquito sin cobrar antes, ya no tendrá la protección que tienen los futbolistas, a los que la AFE garantiza sí o sí el cobro de sus salarios pendientes. José Manuel Aira, cuando fue despedido, procedió de igual forma la pasada temporada.

195.000 euros para junio

Jesús Samper cobró 2 millones de euros por el traspaso de Sergio Escudero al Schalke en 2010, pero no abonó el 25% de esta cantidad al Betis de Valladolid por derechos de formación. El Murcia no pagó los 25.000 euros pactados con los castellanos y el anterior Consejo el pasado 20 de enero, mientras que tiene por delante otros 25.000 para el 20 de abril. Lo peor llegará en el mes de junio, cuando el club grana tenga que saldar definitivamente la deuda abonando los últimos 195.000 euros. Si el Murcia no hace frente a este pago, el club vallisoletano, que está harto delos incumplimientos del Murcia, podría bloquear los derechos federativos del Real Murcia para la próxima temporada.