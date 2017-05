Mir: «No tendremos excusa si hacemos un mal partido»

Vicente Mir, técnico del Real Murcia, solo quiere sumar la tercera victoria consecutiva para, al menos, depender de sí mismo en la última jornada de Liga. El de mañana es el partido más sencillo, a priori, de los que va a jugar de aquí al final del campeonato porque los suyos se sentirán como en casa, ante más de 2.100 espectadores, en casa del peor equipo del grupo IV, que ya está descendido.

«Espero que no nos relajemos porque nosotros nos jugamos mucho, va a venir mucha afición, el campo prácticamente va a ser nuestro, por lo tanto no tenemos ninguna excusa para hacer un mal partido y no saber que nos estamos jugando todo».

Mir prefiere esconder con modestia la superioridad de su equipo ante el colista, aunque tampoco esconde que todo lo que no sea ganar, será un mal resultado. El hecho de que La Roda lleve 2 puntos en los últimos 10 partidos ha llevado al murcianismo a dar por sumados los tres de mañana. «Todo el mundo da por hecho que vamos a ganar y en el campo seremos 11 contra 11, pero a mí no me valdría ninguna excusa si no somos capaces de ganar», en un campo donde equipos como el Cartagena y el Villanovense tan solo han sido capaces de sumar un punto.

Este encuentro es la primera oportunidad que tiene el Real Murcia de asegurar su presencia en la lucha por el ascenso. «Si sacamos los tres puntos y los resultados nos favorecen, nos pueden dar matemáticamente la clasificación para el 'playoff', que era el primer objetivo que teníamos en nuestra mira», dijo el técnico grana, quien al mismo tiempo ve complicado el tropiezo de sus rivales. «Villanovense y nosotros somos los que mejor línea llevamos, pero el Melilla y el Mérida van por detrás, apretando fuerte. También están bien y no podemos fallar porque ellos no lo van a hacer».

Cuestionado por un posible aliciente que pudiese tener el conjunto local por derrotar a los granas, Mir fue contundente: «Nunca he tenido esa motivación extra, pero puede ser que exista».