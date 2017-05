Enero, el 'parto' más eficaz

LOS GOLES DE LOS QUE LLEGARON EN ENERO 3 Josema

murcia. Hay un dato que no deja lugar a dudas sobre cuál ha sido la clave del resurgir del Real Murcia en la segunda vuelta: antes de que llegaran los nuevos fichajes invernales, el equipo grana había marcado 18 goles en 20 jornadas de Liga, y la media no llegaba a un gol por partido. Sin embargo, desde el estreno de David Sánchez (el primero de los fichajes invernales en debutar como grana) hasta ahora, el Real Murcia ha marcado 27 tantos en 17 jornadas, multiplicando ostensiblemente su capacidad goleadora. Antes de la llegada de Curto, Guardiola y compañía el equipo murciano era octavo y estaba a cinco puntos de un Villanovense que ocupaba el cuarto puesto del grupo; ahora los de Mir son terceros y ya están clasificados para la fase de ascenso a Segunda, a falta de una jornada para el final de la Liga. Siete victorias y dos empates de forma consecutiva que han llevado a los granas de ser un equipo inofesivo a ser una escuadra de las más temidas.

El Murcia ha sido el único equipo, junto al Barcelona B, de los 80 de la Segunda B que no ha perdido en las últimas nueve jornadas y uno de los conjuntos que acaba con mejores sensaciones. Y con la certeza de que los fichajes elegidos por Deseado Flores, el director deportivo grana tras el despido de Fernández Romo, han dado, en su mayoría, un alto rendimiento. David Sánchez, aunque no ha marcado ningún gol, ha sido clave en varias victorias gracias a su precisión en las jugadas de estrategia y sus dotes de mando en el centro del campo. Curto ha seguido con el alto nivel de acierto que demostró en el Linares en la primera vuelta y en su etapa grana ha marcado siete goles en quince partidos. Una precisión que también ha demostrado Guardiola, que tras aterrizar en Murcia procedente de Australia ha anotado otros 7 goles en 13 encuentros.

Entre los jugadores fichados por Deseado Flores para suplir la carencia de gol en la plantilla que hizo Fernández Romo, hay dos a los que les costó arrancar. Rayco, que había marcado un tanto en la Ponferradina en la primera vuelta, fue víctima del 'overbooking' de delanteros en la plantilla grana. Con Curto y Guardiola jugando en la punta y la mediapunta, al canario le tocó moverse en la banda, una posición en la que le ha costado brillar. Al final, sus movimientos en diagonal han generado espacios y hasta ha sido capaz de marcar dos goles llegando al segundo palo. La afición grana valora su trabajo y lo despidió el pasado domingo en La Roda con una ovación.

Presión y nuevo rol

A Elady le ha pasado algo parecido ya que le ha costado explotar. Tras marcar diez goles en la primera vuelta con el Mancha Real, ha tardado tiempo en adaptarse a la exigencia del Real Murcia y al trabajo táctico que le exige Vicente Mir. Aunque jugó nada más llegar, ha sido su paso por la suplencia lo que le ha hecho madurar. Hasta que en los dos últimos partidos ha dado su mejor versión. En Sanlúcar de Barrameda hizo a su equipo más peligroso y el pasado domingo sentenció a La Roda con dos goles de jugador astuto.

Los cuatro futbolistas citados anteriormente llegaron al Murcia con la misión de marcar goles. Por eso, la mayor sorpresa ha sido la aportación de Josema, un central de 20 años, cedido por el Almería desde su filial de Tercera, y que ya ha marcado tres goles. Uno sirvió para que el equipo grana empatara con el Recreativo en el último choque de Paco García en el banquillo grana, otro para abrir la lata en la victoria del Murcia (2-0) ante El Ejido, y el tercero y más sonado el 1-2 en el derbi del Cartagonova que condujo al Murcia hacia la victoria.

En total, de los 27 goles realizados por el Murcia en la segunda vuelta, 21 han sido de sus nuevos fichajes, una cifra que los otros equipos murcianos del grupo IV no han imitado. En el Cartagena, solo el fichaje de Fernando Llorente, que ha marcado 7 goles, se asemeja a lo sucedido en Murcia, ya que Germán Sáenz solo ha marcado uno de albinegro. En el Lorca también han marcado los nuevos fichajes, pero no en la misma medida que en el Real Murcia. En el equipo de Xu Genbao destaca Dani Ojeda, que ha marcado 4 goles decisivos para los lorquinos, mientras que Matheus suma uno en dos partidos y Pepe Rojas 2. En el Jumilla no han encontrado sustituto para el lesionado Titi y solo Fran Moreno, con cuatro goles, ha justificado su fichaje en el pasado mercado invernal.