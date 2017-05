Acciari dimite como técnico del Imperial

José Luis Acciari no ha querido esperar y a primera hora de esta mañana presentó en las oficinas del Real Murcia su dimisión como técnico del Imperial, filial grana que milita en el grupo XIII de Tercera División. El motivo: la publicación hoy en 'La Verdad' de los planes respecto al Imperial de Deseado Flores y su grupo de colaboradores de cara a la próxima temporada. Aunque el técnico argentino sabía ya hace un mes que no iba a seguir la próxima campaña y que Víctor Basadre sería su relevo, pactó con el club grana que esto no se supiera hasta el final de la temporada.

"He presentado esta mañana mi dimisión en el club. Quiero que todo el murcianismo sepa que yo quería seguir y que toda la vida me he portado bien con el Real Murcia. Soy un hombre de fútbol y sé que cada uno puede tomar las decisiones que crea oportuno y fichar a quién quiera, pero yo no estoy de acuerdo con los motivos ni tampoco con que esto se haya hecho público en estos momentos". Cuando Acciari se presentó esta mañana en las oficinas del club se encontraban en su interior Deseado Flores y José Carrilero, el consejero encargado de la cantera, aunque el argentino solo pudo hablar con el ex del Ranero y no con el actual consejero delegado grana.

Otros motivos

Según el club grana, Acciari tiene un perfil diferente al que los nuevos dirigentes quieren para el Imperial y además consideran que, tras la experiencia del año pasado en el primer equipo, no sería el mejor candidato en caso de tener que sustituir al técnico de la primera plantilla si hay problemas. Acciari no está de acuerdo: "No estoy de acuerdo con los motivos que ellos me exponen. Esta campaña ha sido muy difícil en el Imperial, hubo problemas económicos desde el principio, ahora nos deben tres meses, cuatro jugadores se fueron en diciembre y no hemos dispuesto de las mejores condiciones. Y aún así, hemos luchado hasta el final por meternos en el 'playoff' de ascenso. Y eso que nadie apostó en el club de verdad porque este equipo pudiera conseguir este objetivo", afirma el argentino.

Acciari se ve más que preparado para entrenar a un filial: "Yo les he inculcado a mis jugadores que había que ser intensos, competitivos y profesionales. Aquí nadie ha jugado por decreto. Muchos de nuestros rivales esta temporada nos han felicitado por lo intensos que hemos sido. No estoy para nada de acuerdo con los argumentos que esgrime el club para que no siga", dice Acciari, por cuyas manos han pasado y se han moldeado jugadores como Juanma Bravo, Andrés Campoy y Adri Montesinos, entre otros, a los que el club considera sus grandes perlas.

Acciari se marcha del Murcia fastidiado por la situación y con ganas de transmitir a los aficionados murcianistas que no se marcha por su propia voluntad. Acciari, que jugó nueve temporadas en el club grana y consiguió dos ascensos a Primera, cree que volverá de nuevo algún día.