El plan B para proteger el once titular

¿Jugar con tus mejores hombres y poner toda la carne en el asador para intentar acabar segundo o dar descanso a tus titulares? ¿Reservar a los futbolistas que tienen cuatro tarjetas y que se podrían perder el primer partido del 'playoff', si ven el domingo una amarilla, o arriesgar sin pensar en las futuras consecuencias? Son las preguntas que rondan por la cabeza de Vicente Mir desde que conoció el pasado domingo que su equipo estaba clasificado para jugar la fase de ascenso. El Murcia tiene en su mano redondear un final de Liga excepcional ganando al Extremadura, asegurando el tercer puesto y esperarando un pinchazo del Villanovense para ser segundo. En cambio, un resbalón podría relegar a los de Mir al cuarto puesto, un botín que hasta hace una semana era más que suficiente y que ahora sabe a poco.

Lo primero que vino a la cabeza del entrenador valenciano cuando el Mérida pinchó en El Ejido y el billete al 'playoff' estaba en su bolsillo fue qué hacer con Juanjo, Diego Benito, Alarcón, Rayco y Rubén Ramos, los futbolistas de su plantilla que están apercibidos de sanción y que, si ven amarilla el próximo domingo, no podrían jugar el primer partido por el ascenso. Sin embargo, si descansan y no se exponen a esta circunstancia ante el Extremadura, comenzarían el 'playoff' de ascenso totalmente limpios.

Si los apercibidos no juegan el domingo, llegarán limpios de tarjetas al ‘playoff’ Alberto López, José Ruiz, Saura y Elady apuntan a titulares ante el Extremadura

Es la norma que se aplica en las grandes competiciones europeas y también en el tercer escalón del fútbol español. La medida está destinada a no desvirtuar la competición y a que todos los equipos arranquen con las mismas posibilidades, siempre y cuando el jugador apercibido no vea una quinta amarilla o una roja antes del 'playoff'. Si un jugador tiene cuatro amarillas y ve la quinta en el último partido de la liga regular, su sanción de un partido sí se arrastra al primer choque de la fase de ascenso; si lleva cuatro y no ve ninguna más, entraría en la fase de ascenso limpio y arrancaría de cero un nuevo ciclo de tres tarjetas.

Por lo tanto, Mir está sopesando los pros y los contras de las dos opciones y decidirá en las próximas horas qué hacer: analizará qué jugadores quiere proteger más y si le compensa arriesgarse a perder para el estreno en el ‘playoff’ algún alfil o torre de los que viene utilizando en las últimas semanas en su once.

Los 5 apercibidos Juanjo. Lateral derechoAl principio le costó coger el ritmo, fue titular en los tres últimos partidos. Indiscutible para Mir. Diego Benito. CentrocampistaSe adueñó de un puesto en la medular hasta que se lesionó en Jaén. Anotó un gol en La Roda. Roberto Alarcón. ExtremoAunque comenzó no contando para Mir, ha sido titular en los tres últimos partidos de Liga. Rubén Ramos. CentrocampistaNo es titular desde el derbi del Cartagonova pero Mir quiere tenerlo a mano por su experiencia. Rayco. DelanteroTitular en los últimos nueve partidos, coincidiendo con la gran racha grana. Suma 2 goles y es el mayor candidato para no jugar.

De los cinco apercibidos, cuatro de ellos están siendo titulares habitualmente. Juanjo, tras llegar falto de ritmo en el mercado invernal, ha agarrado la banda derecha con fuerza en las tres últimas semanas. Su capacidad ofensiva es clave para Mir. Algo parecido a Roberto Alarcón, que ha sido titular en los tres últimos partidos tras no contar al principio para el técnico valenciano. El entrenador del Murcia utilizó al canterano grana para suplir a Diego Benito, otro de los jugadores que está apercibido de sanción.

Benito, que la pasada semana anotó un gran gol en La Roda, perdió la titularidad tras lesionarse en Jaén el 16 de abril y reapareció en tierras manchegas. Mir podría arriesgarse a ponerlo de inicio ante el Extremadura para que recupere la forma. Rayco, que tiene nueve amarillas en total y también está a una de cumplir su segundo ciclo, es fijo jugando en la banda. Ha marcado dos goles y hace un trabajo gris del que se benefician Sergi Guardiola y Rayco. Además, ha sido titular en los últimos nueve partidos en los que los granas han cosechado siete victorias y dos empates. El único de los apercibidos que no está contando para Mir es Rubén Ramos, que jugó su último partido como titular el 19 de marzo en el derbi ante el Efesé. Después, las lesiones le han alejado del once de gala grana, pero Mir siempre ha querido recuperarlo.

La segunda línea, a escena

De esta situación se pueden aprovechar jugadores como Elady, que el pasado domingo marcó dos goles, o Adri Cruz, que sale de una lesión y podría ser titular en el centro del campo. Además hay otros futbolistas que están apretando en los entrenamientos para que Mir les conceda una oportunidad. Un caso significativo es el de Alberto López, que llegó cedido por el Málaga y no ha tenido minutos aún. Además, canteranos como Juanma, Montesinos y Campoy, o Aguilera, delantero del Imperial, podrían tener minutos.