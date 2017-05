Otro adiós amargo de Acciari

La noticia adelantada ayer por 'La Verdad' sobre la apuesta de Deseado Flores y sus colaboradores en Víctor Basadre, técnico del Cartagena B, para dirigir el Imperial la próxima temporada, prescindiendo de José Luis Acciari, fue el desencadenante de un día movido en las oficinas del Real Murcia. A primera hora de la mañana, y tras leer la noticia, el propio entrenador argentino fue a despedirse de la plantilla y después acudió a las oficinas de la Nueva Condomina para presentar su dimisión al consejero José Carrilero, responsable de las bases y que era quien estaba en ese momento en el club. El técnico argentino no ha querido ni siquiera esperar a que se juegue el último partido del grupo XIII, este fin de semana, en el que el filial grana ya no tiene aspiraciones. A Acciari no sentó nada bien que la noticia saliera a la luz. Tampoco fue bien acogida por el murcianismo, que ve cómo, por segunda vez, se prescinde de un murcianista que se ha identificado mucho con la afición, tanto como jugador como ahora como entrenador del filial.

«He presentado esta mañana mi dimisión en el club. Quiero que todo el murcianismo sepa que yo quería seguir y que toda la vida me he portado bien con el Real Murcia. Soy un hombre de fútbol y sé que cada uno puede tomar las decisiones que crea oportuno y fichar a quién quiera, pero yo no estoy de acuerdo con los motivos ni tampoco con que esto se haya hecho público en estos momentos», dijo Acciari, quien destacando que se va por «dignidad». El ídolo murcianista reconoció que desde hace un mes sabía que no iba a seguir ligado al Real Murcia y que respetaba esa decisión porque el club estaba en su derecho, pero pidió a los directivos encarecidamente que no se hiciese público que no iba a continuar en el club hasta que terminase la temporada.

Según el club grana, Acciari tiene un perfil diferente al que los nuevos dirigentes quieren para el Imperial. Además, consideran que tras la experiencia del año pasado en el primer equipo, no sería el mejor candidato en caso de tener que sustituir al técnico de la primera plantilla si hay problemas. Acciari no está de acuerdo: «No estoy de acuerdo con los motivos que ellos me exponen. Esta campaña ha sido muy difícil en el Imperial, hubo problemas económicos desde el principio, ahora nos deben tres meses, cuatro jugadores se fueron en diciembre y no hemos dispuesto de las mejores condiciones. Y aún así, hemos luchado hasta el final por meternos en el 'playoff' de ascenso. Y eso que nadie apostó en el club de verdad porque este equipo pudiera conseguir este objetivo», se quejó el argentino.

REACCIONES Acciari «Esta campaña ha sido muy difícil en el Imperial, hubo problemas económicos y nos deben tres meses» Real Murcia «Valoramos su trabajo y esperamos que en el futuro los caminos puedan volver a encontrarse» Accionistas minoritarios «Merece tener su sitio en el Murcia, donde sea. De no ser así, al menos puerta grande y honores» Peña Acciari «Aún no hemos hecho oficial nuestra postura, la estamos asimilando, y tragando saliva»

Acciari añade que la justificación que le dan no está suficientemente razonada y tampoco la comparte, aunque no le queda más que respetarla. «Yo les he inculcado a mis jugadores que había que ser intensos, competitivos y profesionales. Aquí nadie ha jugado por decreto. Muchos de nuestros rivales esta temporada nos han felicitado por lo intensos que hemos sido. No estoy para nada de acuerdo con los argumentos que esgrime el club para que no siga», dice Acciari, que ha hecho madurar a varias de las perlas que desde el club consideran que tienen en la cantera grana, como son Juanma Bravo, Andrés Campoy y Adri Montesinos, entre otros.

Respaldo social

Entre tanta felicidad por vivir una semana plácida con el objetivo del 'playoff' en el bolsillo, los aficionados lamentaron la salida forzada de Acciari. El club emitió un comunicado haciendo oficial su dimisión, con el que querían «agradecer el trabajo y el esfuerzo del técnico al frente del equipo filial y le desea la mayor de las suertes en el futuro». Asimismo, acababa la nota con un mensaje en el que destacaba que el club «valora lo que ha representado José Luis Acciari en la entidad y espera que en el futuro los caminos puedan volver a encontrarse».

Por su parte, desde el Real Murcia Pedro Contreras, que hace las veces de director de comunicación del club, manifestó en la Cadena COPE que se le propuso seguir ligado a la entidad, aunque no fuese al frente de un banquillo, pero que «decidió que no tiene sitio en el Real Murcia porque es un ganador y quiere entrenar». Además, avanzó que se le estaba preparando para la próxima semana una despedida como entienden que se merecía, pero que tras esta salida apresurada, ya no se realizará. «El lunes iba a haber una rueda de prensa para dejarle la puerta abierta, una grande, pero él ha elegido salir por una pequeña», manifestó Contreras al mismo tiempo que desmentía que la filtración sobre la salida de Acciari se hubiese producido desde el propio club.

Desde el medio día hasta la tarde, las redes sociales tuvieron como mayor tendencia de comentarios la marcha de Acciari en el club, mostrando mayoritariamente su malestar con el club por la decisión tomada. «Jose Luis Acciari merece tener su sitio en el Murcia, donde sea. De no ser así, al menos puerta grande y honores. Lo dio todo siempre», manifestaba Pablo Baeza, presidente de los accionistas minoritarios del Real Murcia. Por su parte, la Peña Murcianista Acciari no se podía creer lo ocurrido. «Perdonad sí aún no hemos hecho oficial nuestra postura de la salida de Acciari del club, la estamos asimilando...y tragando saliva». Otros aficionados eran más directos, con mensajes como «Acciari es una leyenda, os habéis equivocado».