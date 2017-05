«Lo que hay que evitar mañana es quedar cuartos»

Al Real Murcia de Vicente Mir le ha costado mucho escalar posiciones y, una vez que ha coronar la zona de 'playoff' y ya la tiene en su mano, no quiere dar ni un paso atrás. Para el técnico murcianista la tercera posición que ahora posee vale su peso en oro y, aunque le gustaría poder terminar segundo, sabe que es difícil, porque necesita que el descendido Sanluqueño gane al Villanovense.

«Ya hemos conseguido meternos en el 'playoff' y no tenemos esa presión tan fuerte, pero tenemos que conseguir quedarnos entre los tres primeros», dijo ayer en el análisis previo sobre la última jornada de Liga, en el que el Real Murcia recibirá al Extremadura, que ya llega salvado y sin jugarse nada. Por su parte, los granas tienen en su mano como mínimo asegurarse la tercera plaza, si logran la victoria. «Si quedamos terceros, mucho mejor; si se dan los resultados para que seamos segundos, muchísimo mejor aún; hay que evitar quedar cuarto», aseguró Mir. Posteriormente matizó esas palabras destacando la ventaja de campo que tiene el segundo durante el 'playoff'. «Lo mejor sería poder quedar segundos porque te toca un cuarto y siempre las opciones son mejores, pero ya quedar tercero o cuarto implica menos diferencia», explicó.

Habrá cambios

Este domingo habrá cambios en el once titular. Mir no quiere arriesgar con los jugadores que llevan cuatro amarillas. Es el caso de Juanjo, Rayco y Roberto Alarcón, que venían siendo titulares, y también de Diego Benito y Rubén Ramos. Este condicionante podría dejar sitio en el once inicial a jugadores como José Ruiz, Elady, Javi Saura y Adri Cruz. «No sé los cambios que voy a hacer, pero habrá jugadores que habitualmente no juegan y que van a jugar, pero solo porque confío en ellos», matizó Mir.

Pase lo que pase mañana frente al Extremadura, el Real Murcia estará en el sorteo que se celebra el lunes en Las Rozas para conocer los emparejamientos por el ascenso a Segunda. «El rival que nos toque va a ser dificilísimo, sí o sí, porque en todos los grupos los cuatro primeros clasificados son muy buenos equipos», explicó el técnico grana.