El sueño grana arranca en Pontevedra

Al Real Murcia le sale todo bien. Además de acabar la Liga como un cohete, dejando unas magníficas sensaciones en los diez últimos partidos de Liga, ha tenido un sorteo de 'playoff' benévolo, en el que le ha caído en suerte el más apetecible de los rivales que había en su bombo. El Baleares está formado por futbolistas veteranos que llegan enchufados y que juegan en césped artificial, el Rayo Majadahonda ha firmado una fase final de Liga brillante, pero el Pontevedra, el cuarto del grupo I y con el que se verá las caras en la primera ronda, ya considera un premio estar en la fase de ascenso, tiene el mejor campo de los tres posibles rivales y ha llegado a la fase final del campeonato sumando solo 12 de los últimos 30 puntos.

EL RIVAL PONTEVEDRA El club. Fundado en 1941, estuvo seis años en Primera y nueve en Segunda. Lo preside una empresaria y política llamada Lupe Murillo. Su proyecto pasa por controlar el gasto económico. Equipo. Hizo una gran primera vuelta, aunque en los diez últimos partidos solo ha sacado 12 puntos. Como local, ha sumado 45 puntos en la Liga, con 12 victorias. Estadio. Municipal de Pasarón, construido en 1965 y con capacidad para 12.000 espectadores. Terreno de juego de césped natural, habitualmente en buen estado.

«Es el típico equipo gallego, que está bien armado atrás y muy trabajado. Tiene buena salida de balón y sabemos que no va a ser fácil. Por su estilo, no era el peor equipo que nos podía tocar y no queríamos césped artificial», dice Deseado Flores, director deportivo grana. El Pontevedra cuenta con 3.000 abonados, aunque en su último partido de Liga celebrado en Pasarón ante La Arandina y que supuso su clasificación matemática para el 'playoff', congregó a 6.500 espectadores. Es un estadio moderno, con capacidad para 12.000, un gran escenario para que se desplace la marea grana. El único inconveniente son los 1.016 kilómetros de distancia que separa a ambas poblaciones. «Intentaremos suavizar el viaje y salir el jueves en vez del viernes, haciendo noche a medio camino», asegura Vicente Mir, que no se fía de su primer rival en el 'playoff' de ascenso.

«A dos partidos puede pasar cualquier cosa.No me siento favorito, tenemos que estar al cien por cien», dice el valenciano. Mir quita hierro al hecho de que el Pontevedra solo haya sumado 12 puntos de los últimos 30: «No estaban tan forzados como nosotros y no me dice mucho este dato. Solo hay que pensar en el partido del domingo y en que nosotros estamos bien».

El Pontevedra también tiene algunos argumentos que asustan. Está liberado de cualquier presión por ascender y es un equipo altamente fiable en su estadio. En los 19 partidos de Liga como local ha sumado 45 puntos, con 14 victorias y tres empates, y ha perdido en solo dos ocasiones. Fuera, sin embargo, ha sumado 15 puntos, con tres victorias y seis empates. El Pontevedra está entrenado por José Luis Míguez, un exjugador que llegó al equipo gallego en 2014.

El mejor de los ochenta

El gran final de temporada ha convertido al Real Murcia en el mejor equipo de la Segunda B de las últimas diez jornadas. Con Vicente Mir en el banquillo, el equipo grana ha ganado 26 de los 30 puntos que ha disputado, dejando por el camino solo dos empates, ante el Marbella y el Jaén. El ritmo del Real Murcia solo lo ha podido soportar el Barcelona B, el líder del grupo III, que ha hecho los mismos puntos que los granas en la fase final del campeonato.

Por detrás, y con 25 puntos de 30 posibles, han llegado al final de temporada el Racing de Santander y el Celta B, mientras que la Cultural Leonesa y el Rayo Majadahonda han hecho 23. Cabe destacar que el Lorca, que acabó líder del grupo IV, es el quinto peor equipo en puntuación de las diez últimas diez jornadas, con solo 16 puntos sobre 30 posibles. El Cartagena, que finalmente se ha clasificado para el 'playoff' con angustia y agonía, tras marchar toda la campaña entre el primer y el segundo puesto, ha sido el peor de los 16 equipos que jugarán por subir a Segunda, tras sumar únicamente 12 puntos en los últimos diez encuentros.