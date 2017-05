«Aquí no hay Messis ni Ronaldos»

Vicente Mir irradia tranquilidad. El valenciano aparenta una paz interior y un control de la situación que transmite a su equipo. Ha llegado el momento más caliente de la temporada para el Real Murcia, cualquier fallo ahora se paga caro, pero el técnico grana ni se inmuta, se mantiene impasible, arrastrando el mismo discurso desde que llegó al equipo grana hace doce semanas. Analiza todo lo que está pasando alrededor del vestuario con normalidad, hasta el hecho de que todas las apuestas sitúan a sus jugadores como grandes favoritos ante un Pontevedra más humilde.

«No me preocupa que la gente nos señale como favoritos, la eliminatoria está al 50%. Podíamos haber sido cuartos igual que ellos de no haber ganado en la última jornada. Somos dos equipos con nombre, con buenas aficiones y en el 'playoff' no hay favoritos. Esto no es como la Primera División, aquí todos los equipos están igualados y no hay ningún Messi ni ningún Cristiano que marquen las diferencias».

A Mir no le asusta el partido del sábado: «Llevamos muchas semanas jugando partidos muy importantes y con mucha presión. Tampoco hay mucha diferencia con lo que estamos viviendo esta semana. Nos hemos jugado la vida desde hace mucho tiempo. Ahora son dos partidos vitales más, aunque sean una eliminatoria».

El ganar semana a semana para poder sobrevivir ha endurecido al Murcia: «No sé si es para bien o para mal, pero lo que está claro es que el Pontevedra ha estado más tranquilo en los últimos partidos. Nosotros hemos tenido siempre la presión de tener que ganar sí o sí para seguir con vida. Eso puede haber sido un desgaste para nosotros, pero por contra, estamos más acostumbrados a partidos de alta tensión». Vicente Mir lideró el milagro del Hércules la pasada campaña. Al igual que al Murcia, comenzó a dirigir al equipo alicantino en la parte final de la temporada y lo llevó hasta la tercera y definitiva ronda del 'playoff'.

De aquella experiencia aprendió: «La principal enseñanza que saqué es que hay que marcar fuera de casa. En la tercera eliminatoria no marcamos en el Carranza y nos pasó factura en la vuelta. No vamos a renunciar al ataque, vamos a ser el mismo equipo que hemos sido hasta la fecha», afirma el entrenador grana. Mir sabe qué resultado le gusta más: «No hay margen de error, hay dos partidos. Pero nosotros vamos a salir a marcar algún gol y a no perder. Es vital. Un 0-0 no me gustaría, es un resultado que no es bueno, prefiero empatar antes 1-1. No quiero perder, pero si lo tengo que hacer prefiero hacerlo por 2-1».

Un rival camaleónico

El Pontevedra llega a la eliminatoria frente al Murcia cediendo toda la presión a los granas, señalando a los de Mir como favoritos y sacudiéndose toda la responsabilidad. «Es un equipo que tiene mucha intensidad, utiliza varios sistemas de juego a la hora de afrontar los partidos. Puede cambiar totalmente de la primera a la segunda parte. Nos vamos a encontrar un equipo complicado y nosotros tendremos que estar muy intensos en todos los aspectos, tanto los que estén en el campo como los que estemos en el banquillo. Tenemos que salir al cien por cien, jugando también el partido», advierte Mir.

El equipo de Luisito ha hecho una temporada brillante en casa, pero ha sido más débil como visitante. Todo lo contrario que el Murcia. A Mir no le importa demasiado: «Las estadísticas siempre se miran, pero cada partido es una historia y yo no me fijo demasiado. Puedes llegar al 'playoff' y pegar la cagada donde eras más fuerte. Hay que saber jugar estos partidos, entender que si nos equivocamos en uno de ellos podemos tirar la eliminatoria. Hay que volver vivos a la Nueva Condomina». Lo mejor es que Barco, el delantero más en forma de los gallegos, no estará en Pasarón por lesión: «Es una baja importante, es su jugador referencia. Pero hemos visto partidos en los que no ha estado Barco y han respondido muy bien».

Mir tiene una plantilla muy enchufada. El pasado domingo, algunos suplentes como Rubén Ramos se reivindicaron: «No solo Rubén Ramos, hubo otros jugadores como Javi Saura que también hicieron un partidazo. La Línea de atrás también estuvo muy bien. Tengo dos jugadores por puesto y están compitiendo muy bien», afirma el valenciano. El once titular está muy definido en la cabeza del técnico grana: «Siempre mantengo alguna duda hasta el partido. Hemos trabajado varias cosas y varios sistemas. Todavía tengo que decidir qué hacemos el sábado, algo que haremos cuando estudiemos un poco más al rival. Lo que sí tengo decidido son ocho o nueve titulares y tengo la duda de dos o tres futbolistas, tanto de ataque como de atrás. A la plantilla no hace falta mentalizarla esta semana, saben que tenemos que ser igual de intensos que el Pontevedra».