«El Real Murcia es el equipo más en forma de Segunda B», asegura Luisito

José Luis Míguez, más conocido como Luisito, técnico del Pontevedra, cede toda la presión al Murcia: «Esta eliminatoria es un premio para nosotros. A partir de ahí, yo quiero pasar, llámese Murcia o llámese como quiera el rival. Sabemos que ellos son los favoritos. En el mercado de invierno tuvieron cambio de presidente e hicieron un equipo nuevo. Con el cambio de entrenador, en los diez últimos partidos, llevan una racha increíble y están haciendo unos números espectaculares».

Luisito ha estudiado muy bien al Murcia: «Tienen dos jugadores por puesto y está claro que nosotros, a nivel táctico, tenemos que rozar la perfección para poder eliminarlos». El entrenador coruñés incide en la dificultad de cualquier 'playoff': «A mí la experiencia, tanto de futbolista como de entrenador, me dice que estas rondas son durísimas, tanto para un equipo favorito como para el que no lo es. Posiblemente el Murcia es el equipo más en forma de la Segunda B, pero esto no es una liga regular, por lo que esté en forma o no, influirán los pequeños detalles».

Lupe Murillo, presidenta del Pontevedra, no se arruga: «Hemos llegado hasta aquí de milagro, superando a equipos como la Ponferradina y el Burgos. Es muy difícil ganar al Murcia, pero no imposible. Si sale, salió. Si no, no pasa nada. Queríamos que nos tocase el Toledo, por el viaje».