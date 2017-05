«Al Real Murcia le ha tocado el peor rival que podía caerle»

Hay jugadores para los que la eliminatoria entre el Pontevedra y el Real Murcia es algo más que un partido de fútbol. Es el caso de los murcianistas Pumar, oriundo de Ourense, o el de Adri Cruz, que nació en la localidad pontevedresa de Moaña y que empezó a jugar en Pasarón como profesional. Pero hay otro futbolista que en 2016 ha defendido las dos camisetas. Se trata del delantero canario Borjas Martín, que la temporada pasada marcó 12 goles en el Pontevedra, que le sirvieron para fichar en verano por el Real Murcia. Sin embargo, al atacante no le salieron las cosas de grana y en enero de este año se fue al Sabadell. Conoce bien a los dos equipos porque los ha visto muchos partidos esta temporada. Es incapaz de decantarse por uno de ellos, aunque dice que el Real Murcia tiene mejor plantilla y el Pontevedra tiene futbolistas peligrosos.

-¿Cómo ve la eliminatoria?

-Está muy igualada. Es verdad que el Real Murcia llega en un estado de forma increíble, pero bajo mi punto de vista el Pontevedra puede ser el peor cuarto que le podía tocar al Real Murcia. Su estadio tiene algo especial y sus jugadores lo van a dar todo. Lo mejor para el Real Murcia es que consiga un buen resultado. Si el Pontevedra viene a Murcia con algo positivo va a ser difícil marcarle un gol. Yo he jugado contra el Atlético Baleares y contra el Cartagena, que no le podía tocar, y hubiese preferido al equipo balear.

-¿Llega mejor el Real Murcia?

-Llega en el mejor momento de la temporada, mientras que al Pontevedra le pasa todo lo contrario, ya que le han perjudicado las lesiones. Mir tiene 24 jugadores de mucho nivel y si quita a uno y pone a otro no se nota. Es la principal diferencia con el Pontevedra, que tiene jugadores muy buenos, pero en general, el Real Murcia tiene mejor plantilla.

-¿Cómo es el sistema Luisito, con el que coincidió en Pontevedra?

-Si ves el partido desde fuera parece que están desorganizados, por su manera de presionar en todo el campo, con la línea defensiva muy adelantada. Pero también les puede salir mal porque si el Real Murcia consigue romper esa primera línea de presión, puede hacer mucho daño. Pero el Pontevedra es un equipo muy rocoso en casa y he visto partidos en los que ha ido perdiendo en los últimos minutos y han acabado ganando. No se rinden.

-¿Cuál cree que será la clave de la eliminatoria?

-Dependerá de algunos detalles. El Real Murcia tiene jugadores de más calidad, como son Curto o Guardiola, que en cualquier momento te pueden meter un gol. También están David Sánchez o Golobart, que a balón parado pueden definir. Insisto en que el Real Murcia es uno de los equipos más potentes de la categoría.

-¿De qué lado le gustaría jugar esta eliminatoria?

-Es una pregunta muy difícil. En Pontevedra viví un año muy bonito, le cogí mucho aprecio a la ciudad y al equipo; en Murcia no me salieron las cosas como quería, pero los seis meses que estuve allí fue una experiencia inolvidable. En este caso tengo que ser imparcial, que gane el que más lo merezca y que disfruten las dos ciudades y los dos equipos porque es un partido que fácilmente podría ser de Segunda.

-¿En qué sentido fue una inolvidable su experiencia en Murcia?

-Por el hecho de haber jugado en el Real Murcia, de haber vivido ese vestuario, haber jugado en la Nueva Condomina y por la afición, que no la olvidaré nunca. Estoy orgulloso de haber pasado por ese club.

-¿No se vio en Murcia al auténtico Borjas?

- No. Yo tampoco lo vi, sinceramente. Llegué muy bien a Murcia y la pretemporada fue muy ilusionante porque me estaban saliendo las cosas. Pero el equipo no conseguía ganar fuera de casa, hubo bastantes cambios y en uno de ellos entré yo. Por mucho que insistí y trabajé para volver al once inicial, tuve minutos salteados. Cuando hubo cambios en el Consejo me dirigí a Paco García para preguntarle por mi situación, me dijo que no me podía decir nada y al final tomé la decisión de marcharme para estar bien conmigo mismo».