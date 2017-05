Vicente Mir estaba contento por la holgada victoria con la que el Real Murcia regresa de tierras gallegas. «Hemos hecho un buen partido, hemos conseguido lo que queríamos, que era ganar, hemos marcado 3 goles, y creo que mejor no lo hemos podido hacer, pero parece que hayamos perdido», respondió con cierto disgusto el técnico murcianista, a quién no gustó que le preguntaran sobre el final del partido. «Estar hablando de los últimos 20 minutos, en los que nos han podido apretar, me parece una autentica barbaridad porque es normal que el Pontevedra, que tiene un buen equipo, te apriete. En nuestro campo también nos apretará», dijo.

En esta línea, continuó explicando que «jugamos fuera de casa y el rival tiene que apretar, se ha encontrado con un penalti, el gol les ha metido un poquito más en el partido y han visto la posibilidad de hacer algún que otro gol». A lo que posteriormente añadió: «Parece que hemos hecho un mal partido, pero un 1-3 es buenísimo en un 'playoff'».

Sorpresa inicial

Mir sorprendió en su once inicial con la presencia de cuatro centrocampistas, entre los que estaban Saura y Adri Cruz. Ayer prefería prescindir de los extremos. «Queríamos tapar las bandas y tener jugadores que sepan jugar por dentro, como Saura y Armando, y al mismo tiempo hemos intentado tapar la subida de sus laterales y nos ha salido bastante bien».

En el vestuario nadie se fía de lo que pueda ocurrir el próximo domingo en la Nueva Condomina y por eso prefieren ser prudentes, como asegura su entrenador «la eliminatoria no está hecha aún».

Los dos delanteros del Real Murcia, Curto y Guardiola, dejaron encarrilada la clasificación con sus goles en la primera fase del 'playoff'. «Esto son rachas y tenemos que trabajar al máximo para alargarla todo lo posible», destacó Curto, quien ayer marcó otros dos goles. Por su parte, el delantero de Jumilla marcó en una acción de la que partió en posición adelantada, pero el balón lo tocó un defensa. «He dudado un poco, he mirado al árbitro, que no pitaba nada, y he decidido definir. Me voy contento por el gol, y sobre todo, por el resultado que nos llevamos para casa».