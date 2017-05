La plantilla pide un paso más a la afición

Que el Murcia consiguiera en Pasarón un contundente 1-3 tiene una lectura positiva y otra que no lo es tanto. La eliminatoria está muy encarrilada para los granas, pero ha hecho que los aficionados murcianistas se relajen a la hora de conseguir su entrada para el domingo, en el duelo más importante en lo que va de temporada. De más de 10.000 espectadores en las últimas jornadas, se podría pasar a una entrada muy inferior, lo que perjudicaría al equipo de Mir. Por eso jugadores como Curto y Pumar han lanzado un mensaje para los indecisos y a los que hayan decidido esperarse a una segunda eliminatoria que llegará, si no hay sorpresa, pero podría no hacerlo.

«No hemos hecho nada, el domingo te necesitamos en la Nueva Condomina. Es tu momento», dice el goleador en un vídeo colgado en las redes sociales. El gallego, por su parte, pide implicación: «El domingo tenéis que ser uno más». De momento y tras el cierre ayer de las taquillas, los aficionados han retirado 3.420 entradas, una cifra aún baja. Las taquillas abren de nuevo hoy, de 9.30 a 14 y de 16.30 a 19 horas. Los abonados tienen que pagar entre 10 y 20 euros, mientras que el público en general tiene entradas desde 15 a 30 euros.

Abonos baratos

Cabe recordar que ya el pasado verano la directiva de Abarca hizo una rebaja muy sustancial sobre los precios de la 'era Samper', con abonos que iban desde los 70 a los 190 euros. De ahí que la directiva de Moro, que ha hecho grandes promociones en los últimos partidos de Liga para que la Nueva Condomina presente un buen aspecto, entienda que era lícito colocar una entrada a un precio asequible para todos los bolsillos. Mir, por su parte, no pretende reservar nada para la vuelta, ni siquiera a jugadores como Golobart, Pumar o Curto, que vieron amarilla en la ida. El plantel grana, que descansa hoy, volverá a entrenar mañana en Cobatillas.