El 'playoff', alivio para unas arcas en los huesos

Algunos aficionados, tras conocer a través de la megafonía de la Nueva Condomina el precio de las entradas para el partido de vuelta de la primera eliminatoria del 'playoff', se revolvieron contra el palco y mostraron su descontento. No comprendieron que el club grana fijara un precio de 10 y 20 euros para los socios, y de 15 a 30 para los no socios, para presenciar la lucha por el ascenso. Paradójicamente, mientras que los de Mir se llevaban una gran ovación en el terreno de juego tras atrapar el segundo puesto del grupo IV después de vencer al Extremadura, otra parte de aficionados reprochaban al palco que se cobrara entrada para la fase de ascenso.

Las medidas tomadas por el Consejo de Raúl Moro en el último tramo de temporada, regalando entradas a los socios y poniendo en marcha iniciativas para llenar el estadio, quizás hicieron pensar que el 'playoff' sería gratuito, pero nada más lejos de la realidad. A pesar de los cerca de 800.000 euros que ha puesto el empresario extremeño, el club grana sigue desangrándose y necesita ingresar dinero. «No podemos regalar entradas o no cobrar por el 'playoff', en Segunda B no hay ingresos apenas, y al comienzo de la temporada los abonos fueron más baratos que nunca», dice Pedro Contreras, mano derecha de Moro y su Consejo.

El Murcia no es un bicho raro en este sentido. Y es que también cobraron los clubes que arrancaron la primera eliminatoria en casa y lo harán cinco de las ochos entidades que juegan la vuelta en casa. El único que aún no sabe cómo enfocarlo es el Valencia B, que ganó en la ida 2-3 contra el Celta B y jugará la vuelta en Mestalla. Por ser un filial, podría dejar a sus socios entrar gratis al estadio, y más tras la penosa campaña del primer equipo.

Murcia, Alcoyano y Cultural

Ingresos vitales para hacer frente a algunas facturas

El Murcia, el Alcoyano y la Cultural Leonesa cobrarán a sus socios por ver la vuelta de la primera eliminatoria del 'playoff'. Los granas, 10 y 20 euros a sus socios y de 15 a 30 a los aficionados que no lo sean. Unos precios casi idénticos a los que cobrará el Alcoyano a sus seguidores ante la visita del Cartagena a El Collao. Los 1.400 abonados alicantinos pagarán de 10 a 20 euros, según el tipo de abono, mientras los no abonados pagarán el doble que los socios: de 20 a 40 euros. El rival del Efesé piensa igual que el Murcia: los ingresos del 'playoff' son «vitales» para cuadrar las cuentas de la temporada y no se puede permitir dejar entrar gratis.

La Cultural Leonesa, que puede ascender a Segunda el domingo, también hará a sus socios pasar por taquilla. El club leonés lo tuvo claro desde el principio y sus socios tuvieron reservado su asiento solo hasta el 20 de abril, más de un mes antes del 'playoff'. La Cultural, que recibe al Barça B con un 0-2 a favor de la ida, cobrará a sus abonados 5 euros en los fondos, 10 en la tribuna y 50 en la zona VIP del estadio Reyno de León. Los no socios pagarán precios más abultados que van desde los 15 euros de los fondos a los 30 de la tribuna oeste y a los 100 de la zona VIP.

Toledo y Racing

Dos iniciativas para enganchar a la grada

El Toledo de Onésimo quiere llenar el Salto del Caballo para recibir al Baleares. Bajo el lema 'Reto: 4.500 ante el Baleares', el club manchego busca superar la entrada de la ida de la primera ronda del año pasado contra el Murcia (3.800) y acercarse a los que fueron a la segunda ante el Hércules (5.200). Si en la grada hay el domingo más de estos 4.500, tendrán un 50% de reducción en la entrada de la segunda eliminatoria. Los socios del Toledo, para el choque del domingo, pagarán de 7 a 15 euros, mientras los no abonados desembolsarán 15, 20 o 25. Quizás la iniciativa más arriesgada sea la del Racing, que hará pagar a sus socios de 10 a 30 euros por todo el 'playoff', la mitad de lo que vale una sola entrada. Si el equipo cántabro pasa de ronda, la jugada será perfecta para los socios, mientras que si el próximo domingo el Rayo Majadahonda da la sorpresa y remonta un 1-3 en El Sardinero, los abonados habrán pagado un precio alto. De momento, de los 8.439 socios que tiene el equipo en el que juega Dani Aquino, 6.569 ya han retirado su entrada.

Lorca y Fuenlabrada

El calor de la gente, más importante que hacer caja

Los dos clubes, a la espera de lo que haga el Valencia B, que no cobrarán el próximo fin de semana a sus socios son el Lorca y el Fuenlabrada. El murciano, que no posee una masa social amplia, quiere cuidar a los que le han apoyado desde el principio y, además, no tiene problemas de dinero. Por eso mimará a sus socios, mientras que el resto pagará 10 y 15 euros. El Fuenlabrada, que tiene que remontar un 1-0 ante el Villanovense, no cobrará a sus socios y sí 3 y 5 euros a los que no lo son.