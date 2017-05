Mir recela de un rival «joven y bueno»

Los dos equipos murcianos que continúan su aventura por el ascenso están de enhorabuena, tars pasar ambos sus eliminatorias. Los granas jugarán contra el Valencia Mestalla, que eliminó al Celta B, y los albinegros lo harán ante el Barcelona B, que vio cómo se le escapó el ascenso a manos de la Cultural Leonesa.

EMPAREJAMIENTOS Segunda Ronda: At.Baleares-Albacete Cartagena-Barcelona B Valencia Mestalla-Real Murcia Villanovense- Racing

No hará falta que la Federación organice un nuevo sorteo porque, al pasar el Cartagena, los emparejamientos han salido perfectos. Una de las pautas recogidas en la normativa establece que ningún equipo del mismo grupo se enfrente entre sí, salvo que sea inevitable, y en este caso sí se puede eludir. Y la otra es que se midan los de mejor posición en la liga regular contra los de peor posición. Con esas dos pautas, el cuadro de la segunda ronda está ya definido. Han pasado dos cuartos, que son el Cartagena y el Atlético Baleares, y entran en esta eliminatoria los dos primeros que no han podido ascender por la fase directa, que son el Albacete y el Barcelona B. Baleares y catalanes no pueden verse las caras al haber participado en el grupo III, por lo que el filial azulgrana será el rival del Cartagena y el conjunto isleño se medirá al Albacete.

Los otros cuatro rivales son dos segundos, como el Real Murcia y Racing de Santander, contra dos terceros, el Valencia Mestalla y el Villanovense. Los granas no pueden medirse al Villanovense por haber coincidido en el grupo IV, lo que obliga a los de Mir a jugar contra el filial del Valencia. Tampoco habrá que sortear el orden de campo, ya que el mejor clasificado dispone de la vuelta en su estadio, por lo que el Real Murcia empezará jugando en el campo de Mestalla su primer partido el próximo fin de semana.

10.000 espectadores

Ayer el técnico valencianista Curro Torres estuvo viendo el partido en la Nueva Condomina, igual que hizo Vicente Mir el sábado pasado en Valencia. «Fue una eliminatoria en la que todo el mundo daba como favorito al Celta B por el año que estaba llevando y sin embargo fue bastante mejor el Valencia Mestalla», aseguró Mir. Sobre el filial valencianista aseguró que «es un equipo joven y bueno, que ha llegado en un buen momento y que tiene jugadores que han debutado en Primera». Mir augura que será «un partido difícil» tras haber vivido en primera persona el ambiente que hubo en Mestalla, que contó con unos 10.000 espectadores.