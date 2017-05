Pólvora valenciana de corazón grana

Hay varios integrantes de las plantillas del Real Murcia y el Valencia para los que la eliminatoria que ambos equipos van a disputar a partir del próximo domingo será muy especial. A simple vista, en el once inicial del filial valenciano aparecen dos futbolistas a quienes se les removerá algo por dentro. Son Rafa Mir y Grego Sierra, dos jóvenes murcianos que pasaron por la cantera grana y ahora defienden al equipo valencianista. La historia del primero de ellos es curiosa. El delantero de Javalí Nuevo se decantó por el fútbol sala antes de despuntar en el fútbol, y fue campeón de España con las bases de ElPozo. Parecía que sería uno de esos canteranos a los que Duda convertiría en estrella, pero se pasó al fútbol grande. Se enroló en el equipo del Ranero, de donde el Barcelona lo pescó para sus bases tras comprobar su potencial. Rafa Mir recaló después en el equipo cadete del Murcia, en el que marcó 45 goles.

Aquel año de grana fue su espaldarazo definitivo para que lo fichara el Valencia, donde es uno de los jugadores más mimados. Ya la pasada campaña el técnico portugués Nuno se lo llevó para un choque de Champions que el Valencia disputó el 24 de noviembre de 2015 contra el Zenit de San Petersburgo. Unos meses más tarde, Voro, sustituto del portugués, hizo lo mismo en un partido de Copa del equipo levantino frente al Barakaldo. Pero ha sido esta temporada cuando está empezando a despuntar. Con el filial valencianista que dirige Curro Torres ha disputado este curso 31 partidos, en los que anotó 8 goles en la liga regular y otro en la primera eliminatoria de la fase de ascenso frente al Celta B.

Además, ha participado en tres partidos de Copa frente al Leganés y el Celta, aunque lo que más ilusión le ha hecho fue su estreno en Primera, el 22 de agosto, en un duelo frente a Las Palmas en Mestalla. Una semana más tarde incluso también disputó algunos minutos en Mendizorroza, el campo del Eibar. Lo peor para el joven murciano fue el atropello que sufrió en Valencia el pasado mes de abril, que finalmente quedó en un susto, aunque le produjo algunos traumatismos en la rodilla y quemaduras en un brazo. Rafa Mir, que no tiene ningún parentesco con el técnico del Murcia, es una de la principales amenazas para el equipo grana.

Grego Sierra, que no contó para Aira, ni más tarde para Fernández Romo, tiene ofertas de equipos de Segunda

José Ruiz, lateral derecho del Murcia, pasó por la cantera del Valencia desde alevines hasta edad juvenil

Además, hay otro murciano indiscutible para Curro Torres en el centro del campo valencianista que se formó en la cantera grana. Y es que Grego Sierra, nacido en 1992 en la capital de la Región, pasó por los juveniles del Murcia hasta que se marchó al Atlético de Madrid. Tras pasar después por el Noja, coincidió en el Mar Menor con Paco García, que se lo llevó al Imperial. Sierra, que no contaba con la confianza de un Aira que apostaba por otros jugadores, también acompañó a Paco García en La Hoya, donde jugó 23 partidos. Pero cuando parecía que su destino era de nuevo el Murcia, Fernández Romo, el director deportivo grana el pasado verano, le ofreció un contrato de bajo perfil, lo que llevó a Grego Sierra aceptar la oferta del Valencia B, a pesar de que su primer objetivo era volver al Murcia con Paco García, un entrenador que le había mostrado su total confianza años atrás.

Gonzalo Villar apunta alto

En el Mestalla Sierra ha dado el salto definitivo. Aunque arrancó la Liga como central por la izquierda, Curro Torres lo movió al centro del campo, donde ha dado su mejor versión. Ha disputado 35 partidos y allí se ha mostrado contundente y firme, marcando incluso dos goles que han llegado en el último partido de la liga regular y en el primero del 'playoff' ante el Celta B, clave para la clasificación valenciana para la segunda eliminatoria. Grego Sierra, que podría ser grana, es seguido actualmente por varios clubes de Segunda, e incluso uno de Primera División que tendría la intención de cederlo la próxima temporada.

Sobre el césped de Mestalla y la Nueva Condomina también podría haber dos futbolistas que vivirían el duelo de forma muy especial. Uno de ellos es Gonzalo Villar, un juvenil nacido en Murcia que juega en el equipo de División de Honor del Valencia y que ya ha debutado con el filial de Curro Torres. Villar, de 19 años, también pasó por la cantera grana, aunque después se marchó al Elche. Centrocampista con una gran visión de juego, en agosto de 2015 el Valencia desembolsó 200.000 euros para arrebatárselo al equipo franjiverde, a pesar de de que era la gran perla de los de Rubén Baraja, que contaba con él para los entrenamientos de la primera plantilla. El Valencia le hizo a Villar un contrato de tres años y lo está cuidando porque lo considera una de sus grandes promesas. De hecho, ya ha debutado con las selecciones españolas sub 16, sub 17 y sub 19.

Esta eliminatoria será especial, además, para José Ruiz, lateral derecho del Murcia que pasó por la cantera del Valencia desde alevines hasta juveniles. Y para Curro Torres, que pasó por el Real Murcia de Primera en la temporada 2007-08, un año que no dejó un buen sabor para el técnico del Mestalla ya que solo pudo disputar los dos primeros partidos de Liga antes de resentirse de una lesión anterior de rodilla que le impidió volver a jugar con la camiseta grana. Hasta Mir, valenciano de nacimiento, dirigió al filial valencianista en la temporada 2010-11 y lo llevó desde Tercera a Segunda B. Meses después el actual técnico grana tuvo que abandonar un equipo al que ahora puede dejar sin ascenso.