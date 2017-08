La nueva revolución, a escena

Rayco e Isi, los primeros en la rampa de salida grana

El 'overbooking' de fichas profesionales que sufre el Real Murcia tiene visos de solucionarse pronto. En la presentación de Fede Vega, Fran Carnicer y Xiscu Martínez como nuevos jugadores granas, Deseado Flores no escondió que el club ya tiene claros los hombres que no seguirán. Uno de los que se marchará será Rayco. El hecho de que al atacante le reste un año de contrato es el principal escollo que ha impedido que la marcha del ex de la Ponferradina no se haya concretado ya. El futbolista tiene un muy buen cartel dentro de Segunda B, donde completó ejercicios muy goleadores como cuando estuvo en el Nástic de Tarragona. El UCAM trató de ficharlo en el mercado de invierno del año pasado y no vería con malos ojos su incorporación. El Murcia deberá liberar otra ficha de un jugador de más de 23 años. Los nombres que están en el candelero son los de Elady e Isi. El primero se reivindicó en el último amistoso de los granas en Alcoy, logrando el gol de la victoria contra el Alcoyano. Por contra, el canterano de Cieza no tuvo minutos y, a pesar de que fue renovado tras su lesión por una temporada con opción a otra, en caso de ascenso, Isi puede estar viviendo sus últimos días como jugador del Murcia antes de salir cedido.