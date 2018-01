Los nuevos gestores del Real Murcia quieren echar raíces Pedro Gómez Carmona, Elady y Deseado Flores, en la sala de prensa de la Nueva Condomina, ayer. / Nacho García Gómez Carmona, nuevo director deportivo, dibuja un «proyecto a largo plazo para dotar al equipo de estabilidad en todas sus parcelas» ALBERTO GÓMEZ MURCIA Viernes, 12 enero 2018, 08:48

El equipo de trabajo que buscó el consejero delegado del Real Murcia, Deseado Flores, para que sustituyera al empresario extremeño Raúl Moro al frente de la entidad pimentonera se encuentra trabajando a pleno rendimiento en las oficinas de Nueva Condomina. Desde hace semanas Mauricio García afronta reuniones y encuentros para que su estancia en el primer equipo de la Región resulte lo más exitosa posible.

Decisiones como prescindir de la gerente Cristina Bustillo dejan bien a las claras que el empresario mexicano no viene a Murcia de farol. Tiene mucho trabajo para reestructurar la deuda del club y lograr avances en el plano social. Una de sus principales misiones será también la de perfilar la composición del futuro Consejo de Administración del club.

La persona de confianza de García De la Vega para las cuestiones deportivas es Pedro Gómez Carmona. Trabaja desde finales de 2017 para el Murcia y ha tanteado a jugadores como el delantero Aridane, del Albacete, para que fichen por los granas en el presente mercado invernal. Este vitoriano de 35 años fue nombrado hace una semana como director de fútbol por el conjunto murcianista. Ayer vivió su puesta de largo y explicó cuál será su misión en el organigrama del Real Murcia: «Voy a coordinar desde el primer al último equipo de la factoría grana. Vamos a poner para ello las herramientas y los valores necesarios para lograr el éxito».

El hecho de que Mauricio García se comprometiera a ejercer de gestor del Murcia hasta el verano del año que viene despertó algunas suspicacias sobre los planes del mexicano en Nueva Condomina. Hay quien entendió que venía para estar poco tiempo. Sin embargo, Pedro Gómez dijo que «la idea es hacer en el Murcia un proyecto ganador. Queremos profesionalizar todas las estructuras del club para que sea un equipo ganador. El proyecto es a largo plazo». A nadie se le escapa que el ascenso a Segunda es el objetivo ineludible de los granas en su cuarta temporada seguida en Segunda B. A pesar de ello, los pimentoneros no han sido capaces de ocupar ninguno de los cuatro primeros puestos de su grupo en alguna de las 20 jornadas que van transcurridas, pero, desde la llegada de José María Salmerón como entrenador, el equipo muestra visos de poder pelear incluso por el liderato.

Aún así, Pedro Gómez matizó que «el ascenso es lo que todos deseamos, pero no podemos estar ansiosos ni precipitarnos. Hemos venido aquí a dotar de estabilidad al club en todas las parcelas y que así logre estar donde se merece». El director de fútbol del Murcia es el principal valedor de Mauricio García De la Vega. Ambos tienen vinculación desde hace varios años cuando coincidieron en la celebración del 'Superdraft' de la MLS (campeonato de Estados Unidos). «Él quería venir a España y yo conozco el mercado, entonces se apoyó en mi».

El propio Gómez Carmona, Deseado Flores y Salmerón «trabajarán como un equipo» para que se logren los éxitos deportivos en el Murcia. Hasta la fecha, el equipo no se ha reforzado en el mercado de invierno. La intención de la directiva grana es incorporar un central, un pivote, un extremo y un delantero, pero «solo se va a traer algo para mejorar, si no, no se hará ningún movimiento. Estamos sondeando el mercado en varias posiciones. No está nada decidido. Hay que lograr acuerdos económicos y eso lleva tiempo. Además, lo que ya tenemos está bien».

El director de fútbol murcianista rastrea el mercado en búsqueda de futbolistas que reúnan una serie de características concretas. Quiere jugadores con «talento, experiencia, liderazgo y personalidad y eso es muy difícil de encontrar».

El exentrenador del Estoril consideró que el equipo actual del Murcia está bien porque se planificó una buena plantilla en verano. «Lo veo bien a nivel de fútbol y a nivel de equipo. El mejor ejemplo es el último partido en el campo del Écija. Estoy tranquilo porque veo un equipo y un equipo es lo que gana torneos. Los buenos jugadores por sí solos únicamente dan victorias aisladas».

Gómez Carmona también se refirió al intento de Mauricio García de integrar a Iván Alonso en el proyecto. «Mauricio tiene amistad con él desde hace años y esta semana se reunieron en Murcia y se le planteó a Alonso si querría ayudar. Iván debe decidir ahora si quiere hacerlo y cómo. No se sabe si ayudaría a nivel deportivo o en otro ámbito».

El vitoriano restó importancia a que el Imperial esté en Tercera. «La situación sería distinta si el primer equipo estuviera en Segunda porque habría dos divisiones de diferencia. Lo que me preocupa es que el filial genere jugadores para el primer equipo. Eso es lo que pedimos para todos los conjuntos de la factoría grana».